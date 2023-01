Stand: 13.01.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Neues Kunstprojekt an der Nordlichts-Schule in Süderbrarup

An der Nordlicht Schule in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in Kooperation mit dem Verein "Kunst für Angeln" ein neues Projekt an den Start gegangen. In den Fluren an der Schule hängen jetzt zeitgenössische Bilder aus der Sammlung von Ingrid Roosen-Trinks, die den Verein Kunst für Angeln gegründet hat. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten von zwei jungen Künstlern aus Flensburg. Die Bilder hängen aber nicht nur als Schauobjekt an den Wänden, erklärt Ingrid Roosen-Trinks: "Nach der Vorstellung gab es gleich den ersten Kunstkurs, wo eine der ersten Arbeiten schon nachgemalt wurde von den Kindern zwischen sechs und neun Jahren." Das Projekt soll auch an anderen Schulen starten - unter anderem in Flensburg, Schleswig und Kappeln. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Ankerstube Sylt vorübergehend umgezogen

Die Ankerstube Sylt ist von Westerland (Kreis Nordfriesland) vorübergehend in das Gemeindehaus Tinem Hüs in Tinnum (Kreis Nordfriesland) umgezogen. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. Die Ankerstube Sylt ist als Begegnungsort für Geflüchtete und Insulaner gedacht. Es werden kostenlos Baby- und Kinderkleidung ausgegeben, Kinder können dort spielen und Geflüchtete bekommen Hilfe zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen. Die Ankerstube ist dienstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche Helfer, unter anderem des Vereins "Gesucht Gefunden Sylt", haben das Projekt vergangenen Sommer gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2023 | 16:30 Uhr