Stand: 13.01.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Auch in Südholstein sind Sozialwohnungen knapp

Immer mehr Menschen in Südholstein haben bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung Probleme. Eine aktuelle Studie des Bündnisses Soziales Wohnen aus Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbänden zeigt jetzt: In ganz Deutschland werden in diesem Jahr mehr als 700.000 Wohnungen fehlen. Laut Mieterverein Norderstedt wird unter anderem zu wenig gebaut. Gleichzeitig brauchen nicht nur mehr Geflüchtete Sozialwohnungen, so Anette Schütz-Schreiber: "Die gestiegenen Mieten, die gestiegenen Brennstoff- und Energiekosten, die gestiegenen Lebenshaltungskosten: Wir sind hier im Speckgürtel von Hamburg und dementsprechend sind auch die Mieten", sagt sie. Deshalb fordert das Bündnis Soziales Wohnen von Bund und Ländern ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Prozesse wegen Cannabis

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen eine 29-Jährige, die in einem Keller rund 320 Marihuana-Pflanzen angebaut haben soll. Laut Staatsanwaltschaft hat sie dadurch fast 43 Kilogramm Marihuana verkauft und mehr als 160.000 Euro verdient. In einem anderen Prozess steht seit gestern ein 44-jähriger Reinbeker wegen Drogenhandels in großem Stil vor Gericht. Der Zoll Hamburg hatte bei ihm Cannabis im Wert von einer Millionen Euro sichergestellt. Er legte ein Teilgeständnis ab und räumte ein, die Drogen über eine Scheinfirma nach Deutschland importiert zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Förderung für Schule in Wedel

Förderung für die Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel (Kreis Pinneberg). Für eine Projektwoche erhält die Schule 10.000 Euro von einer Initiative unter anderem des Deutschen Kinderhilfswerks. Unter dem Thema "Gesundes Lernen" wollen die Schülerinnen und Schüler ihre Klassenzimmer neu gestalten. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

