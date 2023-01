Stand: 13.01.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Whatsapp-Betrüger weiterhin aktiv

Die Polizei warnt vor WhatsApp-Betrügern, die seit Wochen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg unterwegs sind. Im Dezember hatten sich Unbekannte per WhatsApp als Söhne und Töchter ausgegeben und ihre Opfer aufgrund einer vermeintlichen Notsituation um Geld gebeten. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter von einem Mann in Marne (Kreis Dithmarschen) zunächst mehrere Tausend Euro. Er hatte Glück - die Beamten konnten das Empfängerkonto einfrieren und das Geld erstatten lassen. Seit Januar meldet die Polizei eine hohe Aktivität von Whatsapp Betrugsversuchen. Anfang der Woche hatten sich zwei Anwohnerinnen aus Itzehoe und Ottenbüttel (beide Kreis Steinburg) bei der Polizei wegen ähnlicher Fälle gemeldet. Beide Frauen erkannten die Betrugsmasche und blockierten die fremde Telefonnummer. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel hat ein neues Hotel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstagabend ein neues Hotel offiziell eröffnet worden. Das River Loft Hotel schließe eine Lücke zwischen dem vorhandenen Angebot und der erwarteteten touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt sagten Vertreter des Landes zur Eröffnung. Das Hotel hat mehr als 80 Zimmer und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Außerdem gibt es zwei Restaurants und eine Bar. Es wurden mehr als 15 Millionen Euro investiert. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen Körperverletzung in Itzehoe gestartet

Ein Mann aus Itzehoe (Kreis Steinburg) soll sein Opfer zusammengeschlagen haben. Dafür muss er sich heute vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll es zunächst in einer Bar einen Streit gegeben haben. Kurz darauf soll der Mann den Geschädigten zusammen mit einem Komplizen vor der Bar niedergeschlagen und dann gegen den Kopf getreten haben. Ein Urteil wird noch am Freitag erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2023 08:30 Uhr

