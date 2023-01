Stand: 13.01.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

erixx Holstein setzt Schnellbusse ein

Nach anhaltenden Problemen auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck reagiert Bahnbetreiber erixx auf den anhaltenden Druck von Pendlern und Politik. Ab sofort fahren zusätzlich zu den Zügen auch Schnellbusse im Zweistundentakt zwischen der Landeshauptstadt und Lübeck. Hintergrund ist, dass der Regionalexpress aktuell ebenfalls nur alle zwei Stunden rollt. Auch zwischen Plön und Kiel sowie Eutin und Lübeck soll ein Bus ausgefallene Züge ersetzen. In Malente (Kreis Ostholstein) müssen Pendler dagegen weiter auf den Zug setzen. Malentes Bürgermeister Heiko Godow sagte: "Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, im Hause erixx jemals irgendjemanden etwas getan zu haben. Deshalb kann ich mir überhaupt gar nicht erklären, warum jetzt ausgerechnet Malente aus dieser zusätzlichen Busanbindung einfach so völlig ausgeklammert wurde." Die Fahrpläne für den zusätzlichen Busverkehr sollen heute auf der erixx-Webseite veröffentlicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Einsatzkräfte im Kreis Herzogtum Lauenburg proben möglichen Stromausfall

Am Sonnabend gibt es im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Großübung von Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten zusammen mit dem Führungsstab der Kreisverwaltung. Sie testen das Aufrechterhalten der Kommunikationsverbindungen, wenn der Strom ausfällt. Den Schwerpunkt der dreistündigen Übung wird die Kommunikation zwischen Amtsführung, den geplanten Einsatzabschnitten und dem Führungsstab der Kreisverwaltung sein. Im Falle eines echten Alarms sind alle Wehren aber einsatzbereit, teilte der Kreis mit. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Lübecker Klimaschützer fahren nach Lützerath

Rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten der Fridays for Future-Bewegung aus Lübeck wollen am Sonnabend zum Tag der großen Demo nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen fahren. Das erklärt Katharina Kewitz von der Lübecker Ortsgruppe: "Weil die Entscheidung um Lützerath eben so wichtig ist in der Klimapolitik. Es geht dabei nicht nur um ein Dorf, sondern es geht darum, ob Deutschland die 1,5 Grad Grenze einhalten kann und ob Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden sollen." | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2023 | 08:30 Uhr