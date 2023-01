Stand: 07.01.2023 10:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fußball: Kiels großes Hallenturnier kehrt zurück

Nach zweijähiger coronabedingter Pause steigt in Kiel am Abend wieder das Hallen-Masters - die inoffizielle Fußball-Landesmeisterschaft in der Halle. Als Favoriten gelten Oberligist und Titelverteidiger SV Todesfelde und das erfolgreichste schleswig-holsteinische Hallen-Team der vergangenen Jahre: Regionalligist Weiche Flensburg. Mit einer verstärkten U23 werden sowohl Zweitligist Holstein Kiel als auch Regionalligaspitzenreiter VfB Lübeck antreten. Auch mit dabei sind der Eckernförder SV, Phönix Lübeck, der SV Eichede und der Heider SV. Mehr als 8.000 Fans werden in der Wunderino Arena erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2023 10:00 Uhr

Gasverbrauch in Schleswig-Holstein gesunken

In Schleswig-Holstein wurde im vergangenen Jahr weniger Gas verbraucht als noch 2021. Das zeigen neueste Zahlen der Schleswig-Holstein Netz AG. Im Vergleich zu den Vorjahren war der Verbrauch in 2022 15,1 Prozent niedriger. Den größten Rückgang des Gasverbrauchs gab es laut Analysebericht im Oktober mit knapp 33 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2023 09:00 Uhr

Ulf Kämpfer will stellvertretender SPD-Landesvorsitzender werden

Die SPD in Schleswig-Holstein will sich an der Spitze neu aufstellen: Erstmals kandidiert Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer für das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli möchte ihre Position beibehalten - es wäre ihre dritte Amtszeit. Kämpfer betonte, Ziel sei es, bei der nächsten Landtagswahl die schwarz-grüne Koalition abzulösen. Die seit 2019 amtiertenden Vizechefs der SPD, Sophia Schiebe und Sönke Rix, treten nicht erneut an. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2023 09:00 Uhr

Günther will Integrationsdiskussion "ohne Scheuklappen"

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich in die Debatte der Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr an Silvester eingeschaltet. Er sagte: "Wir dürfen nicht mit Scheuklappen rumlaufen, sondern müssen uns ganz genau angucken: Wo kommen die Täter genau her, wer ist dafür verantwortlich?" Taten gegen Einsatz- und Rettungskräfte seien grundsätzlich zu verurteilen. "Wenn besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund dort auch betroffen sind, dann stellen sich Fragen nach nicht gelungener Integration", so Günther weiter. Zuvor hatte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) Anfang der Woche bei Twitter als Konsequenz ein Böllerverbot zum Schutz vor Einsatzkräften gefordert. Der Zuwanderungsbeauftragte des Landes, Stefan Schmidt (überparteilich), hält es nach eigener Aussage für falsch, aufgrund der Straftaten in der Silvesternacht von einer misslungenen Integration zu sprechen oder gar die Integrationspolitik in Gänze infrage zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Regen und Wind

Heute zunächst stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen, später trocken und von Süden her Auflockerungen, regional noch heitere Phasen möglich. Maximal 8 bis 11 Grad. Später an der See stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2023 | 10:00 Uhr