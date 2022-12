Stand: 20.12.2022 08:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B430 bei Kalübbe nach Lkw-Unfall erneut gesperrt

Die B430 im Kreis Plön ist bei Kalübbe erneut gesperrt. Nach Angaben der Polizei müssen die Straßenmeistereien dort Erde austauschen. Gestern Nachmittag war ein Lkw in den Graben gerutscht und hatte viel Diesel verloren. Daraufhin wurde die Bundesstraße zunächst für etwa acht Stunden gesperrt. Die erneute Sperrung soll nun etwa bis 12 Uhr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:00 Uhr

Medikamentenengpass belastet Klinken und Praxen in SH

Der Medikamentenmangel macht Kliniken und Hausärzten in Schleswig-Holstein zu schaffen. Das UKSH in Kiel und Lübeck etwa muss mehr Präparate aus dem Ausland bestellen, weil sie auf dem deutschen Markt nicht mehr zu bekommen sind. Außerdem müssen Ärzte ihre Therapien umstellen, erklärt das Klinikum Nordfriesland. Die Krankenhäuser versichern aber, dass die Versorgung der Patienten sichergestellt ist. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 07:30 Uhr

Bahnhof Wrist voll Wasser gelaufen

Die Unterführung am Bahnhof in Wrist im Kreis Steinburg stand am Montagabend unter Wasser. Laut Leitstelle konnten Techniker der Bahn das Problem alleine nicht lösen, weshalb die Feuerwehr beim Abpumpen unterstützte. Das Tauwasser in dem Fußgängertunnel stand bis zu 40 Zentimeter hoch. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 07:30 Uhr

Stutthof-Prozess: Urteil erwartet

Heute endet der historische Prozess gegen Irmgard F. - am Vormittag soll das Urteil gegen die 97-jährige ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof fallen, die mittlerweile in einem Quickborner Altenheim lebt. Es könnte das Urteil in einem der letzten großen NS-Prozesse sein und gleichzeitig das erste gegen eine Zivilangestellte. Die Staatsanwältin fordert wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen für die damals noch junge Angeklagte eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Für den Verteidiger gibt es allerdings zu viele Zweifel an der direkten Schuld seiner Mandantin, er plädierte deshalb auf Freispruch. 14 Monate lang haben Gutachter ausgesagt, Polizeibeamte, die mit den Ermittlungen gegen Irmgard F. betraut waren und insgesamt acht Zeitzeugen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 06:00 Uhr

Baustelle auf A1 bei Scharbeutz wird freigegeben

Auto- und Lkw-Fahrer auf der A1 bei Scharbeutz (Kreis Ostholstein) können aufatmen. Die monatelangen Bauarbeiten zwischen Neustadt und Pansdorf sind abgeschlossen. Heute wird der Abschnitt symbolisch wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem Frühjahr wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden komplett erneuert. Rund 26 Millionen Euro hat der Bund dafür investiert. Vor allem in den Sommermonaten hatte die Baustelle immer wieder für lange Staus gesorgt. Im kommenden Frühjahr wird dann der Abschnitt zwischen Pansdorf und Sereetz erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 06:00 Uhr

Sportler des Jahres in SH ausgezeichnet

Der Landessportverband hat am Montagabend in Neumünster den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Bei den Männern gewann Segler Ole Schweckendiek vom Kieler Yacht-Club die Wahl, bei den Frauen Para-Schwimmerin Tanja Scholz vom PSV Neumünster. Die Mannschaft des Jahres wurde der THW Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 05:30 Uhr

Bundesärztekammer schlägt Medikamenten-Flohmarkt vor

Medikamente sind zur Zeit teilweise knapp, sodass Krankenhäuser und Hausärzte in Schleswig-Holstein improvisieren müssen. Eine Idee dazu kam auch von Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt: eine Art Flohmarkt für Medikamente in der Nachbarschaft, auf dem auch abgelaufene Arzneimittel getauscht werden könnten. Der Geschäftsführer des Apothekerverbands in Schleswig-Holstein, Georg Zwenke, nannte den Vorschlag eine aberwitzige Idee, die nicht nur gefährlich sei, sondern auch rechtswidrig: Der Handel mit Arzneimitteln ohne Zulassung sei ein Straftatbestand. Auch Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz sagt: Arzneimittel gehören nicht auf einen Trödelmarkt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 06:00 Uhr

Verletzte nach Feuer in Heiligenhafen

Bei einem Brand in einer Personalwohnung der Ameos-Klinik in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen sie in der Nacht ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Das Feuer war um kurz vor zwei Uhr im Toilettenbereich ausgebrochen - warum ist unklar. Die Einsatzkräfte konnten es schnell löschen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 06:00 Uhr

Wetter in SH: bewölkt mit Regen

Heute meist kompakte Wolken und immer wieder Regen oder Schauer. Zwischendurch gibt es kurze trockene Phasen, aber kaum Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 9 Grad. An der Nordsee werden teilweise stürmische Böen erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 06:00 Uhr

