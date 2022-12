Weihnachten mit dem Bundespräsidenten in Flensburg Stand: 20.12.2022 17:12 Uhr Die Stadt Flensburg und die Kirchengemeinde St. Nikolai haben heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Er lädt zahlreiche Ehrenamtliche aus Schleswig-Holstein in die Kirche und zum anschließenden Empfang ins Deutsche Haus ein.

Zwischen den Punschbuden auf dem Flensburger Südermarkt könnte den Schleswig-Holsteinern heute der Bundespräsident begegnen. Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Dienstag in Flensburg, um in der St. Nikolaikirche die ZDF-Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" aufzuzeichnen. Ebenfalls bei dem Weihnachtskonzert dabei sind unter anderem Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Um 18 Uhr beginnt vorraussichtlich die Aufzeichnung. Danach gibt es noch einen Empfang für geladene Gäste im Deutschen Haus.

Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen in Flensburger Innenstadt

Zu den Sicherheitsvorkehrungen machte das Bundespräsidialamt keine Angaben. Dennoch ist davon auszugehen, dass wenn das Staatsoberhaupt in der Stadt ist, die höchste Sicherheitsstufe gilt. So tummelten sich am Dienstag nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein auf dem Südermarkt viele Polizisten, einige auch in zivil mit Knopf im Ohr. Die St. Nikolaikirche war zuvor eine Woche lang für Besucher gesperrt, Sprengstoffhunde waren im Einsatz.

Neben dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra, der Band Santiano und den Chorknaben Uetersen nehmen auch etwa 40 Grundschüler der Hohlweg-Schule in Flensburg als Lichterkinder an der Aufzeichnung teil. Sie sollen gegen Ende des Konzerts mit Kerzen in die Kirche einziehen. Zu sehen ist die Sendung an Heiligabend um 18 Uhr im ZDF.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 20.12.2022 | 19:30 Uhr