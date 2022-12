Stand: 20.12.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nächtlicher Brand in der Ameos-Klinik in Heiligenhafen

Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Dienstag ist einer Personalwohnung in der Ameos-Klinik in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurden drei Menschen leicht verletzt. Laut Polizei kamen die Verletzten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Arbeiten auf der A1 abgeschlossen

Die Bauarbeiten auf der A1 zwischen Neustadt und Pansdorf (beide Kreis Ostholstein) sind abgeschlossen. Am Dienstag wird der Abschnitt symbolisch wieder für den Verkehr freigegeben. Die Übergabe übernehmen die Verantwortlichen der Autobahn GmbH des Bundes und Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Der komplette Fahrbahnaufbau und die Entwässerung seien erneuert worden, außerdem wurden einige Brücken sowie die Anschlussstellen Scharbeutz und Eutin saniert, erklärte Susann Sommerburg, Sprecherin der Autobahn GmbH. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf insgesamt 26 Millionen Euro, getragen vom Bund. Im Frühjahr 2023 geht die Autobahnsanierung weiter, dann beginnen die Arbeiten im Abschnitt zwischen Pansdorf und Sereetz. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Tankstellenüberfälle möglicherweise aufgeklärt

Nach einer Serie von Überfällen auf Tankstellen und Spielotheken sitzt nun ein Verdächtiger in U-Haft. Am Sonntagabend sprachen Polizisten einen Mann an einer Tankstelle in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) angesprochen, welcher sich auffällig verhielt. Der 26-Jährige flüchtete mit seinem Auto. Dabei gab es mehrere Unfälle - mit einem Bus, zwei zivilen Polizeiautos, sowie dem Wagen einer Frau. Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Anschließend stellte sich heraus, dass der Mann als Verdächtiger für die Raubserie gilt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2022 | 08:30 Uhr