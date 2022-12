Stand: 20.12.2022 10:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Urteil im Stutthof-Prozess: Zwei Jahre auf Bewährung

Vor dem Landgericht Itzehoe ist das Urteil im sogenannten Stutthof-Prozess gefallen.Die 97-jährige Angeklagte Irmgard F. wurde wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.505 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 10:30 Uhr

Medikamenten-Engpass bei Regio Kliniken in Pinneberg

Medikamente sind zur Zeit teilweise knapp, sodass Krankenhäuser und Hausärzte in Schleswig-Holstein improvisieren müssen. Auch die Regio Kliniken im Kreis Pinneberg haben Probleme mit der Versorgung. Vor allem bei bestimmten Antibiotika und Schmerzmittel gebe es aktuell einen Engpass, so eine Sprecherin auf NDR-Anfrage. Für Patientinnen und Patienten habe das allerdings keine Folgen. Es sei jedoch mehr Personal als sonst nötig, um Medizin zu beschaffen. Medikamente für Kinder könnten im Notfall in der hauseigenen Apotheke hergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Elmshornerin Tanja Scholz ist Sportlerin des Jahres

Der Landessportverband hat am Montagabend in Neumünster den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Die in Elmshorn geborene Tanja Scholz wurde dabei als Sportlerin des Jahres geehrt. Die 38-jährige Para-Schwimmerin gewann zuletzt bei den Weltmeisterschaften Gold über 50, 100 und 200 Meter Freistil. Seit einem Unfall 2020 sitzt die junge Frau im Rollstuhl. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

