Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

St. Franziskus-Hospital in Flensburg investiert in Strahlentherapie

Das St. Franziskus-Hospital in Flensburg hat nach eigenen Angaben knapp fünf Millionen Euro in die Strahlentherapie für Krebspatientinnen und -patienten investiert. Dafür wurden zwei sogenannte Linearbeschleuniger angeschafft. Diese bestrahlen unter anderem mit starken Magneten Tumore, um so bösartiges Gewebe zu zerstören. Ein Gerät ist bereits in Betrieb, das zweite wird im kommenden Frühjahr seinen Dienst aufnehmen. Der wichtigste Vorteil sei die Geschwindigkeit der Bestrahlung, erklärt der kaufmännische Direktor des Malteser Krankenhauses, Helmut Andresen. "Hier kann in kürzester Zeit die gleiche Strahlendosis hochpräzise auf die Lage des Tumors abgegeben werden", sagt er. Im St. Franziskus-Hospital werden laut dem Krankenhaus pro Jahr mehr als 1.200 Krebserkrankte aus dem nördlichen Schleswig-Holstein behandelt.

Forensische Psychiatrie in Schleswig erhält fünf Millionen Euro

Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium fördert einen Neubau des Helios Klinikums Schleswig mit fünf Millionen Euro. Das teilte das Krankenhaus mit. Die Klinik für Forensische Psychiatrie behandelt Menschen, die wegen psychiatrischen Störungen oder Suchterkrankungen Straftaten begangen haben. In dem Neubau sollen nach Angaben des Krankenhauses bis zu 14 Patientinnen und Patienten wohnen, die kurz vor der Entlassung stehen.

Protest beim Windanlagenhersteller Vestas

Rund 200 Beschäftigte des Windanlagenherstellers Vestas haben sich am Dienstagmorgen auf den Weg ins dänische Aarhus gemacht. Die Mitarbeitenden und die Gewerkschaft IG Metall wollen vor der Vestas-Unternehmenszentrale für einen einheitlichen Tarifvertrag demonstrieren. Außerdem hat die Gewerkschaft bereits am Montag zu einem erneuten fünftägigen Streik aufgerufen. Bereits seit Anfang November streiken mit Unterbrechungen immer wieder mehrere Hundert Vestas-Beschäftigte bundesweit. Die Gewerkschaft beklagt, dass sich die Windbranche bei Herstellern und im Servicebereich bisher weitgehend tariflichen Regeln verweigere.

