Urteil im Stutthof-Prozess: Zwei Jahre auf Bewährung

Vor dem Landgericht Itzehoe ist das Urteil im sogenannten Stutthof-Prozess gefallen.Die 97-jährige Angeklagte Irmgard F. wurde wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.505 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 10:30 Uhr

Gastronomie zieht positive Bilanz für die Festtage

Die Gastronominnen und Gastronomen in Dithmarschen ziehen für die Festtage eine positive Bilanz. "Weihnachtsfeiertechnisch war alles gut belegt. Und Weihnachten ist jetzt alles komplett ausgebucht", sagt Bernd Gadermann vom Gaststättenverband in Dithmarschen. Es sei mittlerweile schwierig, noch einen Tisch zu bekommen. Das liege allerdings auch am Personalmangel in der Branche. "Wir könnten mehr Veranstaltungen machen, wenn wir genügend Personal hätten", so Gadermann. Auch die erste Buchungslage für das Jahr 2023 sieht laut Dehoga-Kreisverband Dithmarschen gut aus. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Medikamentenmangel auch im Westküstenklinikum

Der aktuelle Medikamentenmangel betrifft auch das Westküstenklinkum (WKK) in Heide und Brunsbüttel. Bei zehn Prozent der gelisteten Arzneimittel muss die Apotheke, die das WKK versorgt, laut Klinik-Sprecher Sebastian Kimstädt auf wirkstoffgleiche oder wirkstoffähnliche Medikamente ausweichen. Knapp sind vor allem Schmerzmittel, bestimmte Herzmedikamente und ein wichtiges Begleitmedikament in der Krebstherapie, so der WKK-Sprecher. Die Krankenhäuser in Heide und Brunsbüttel werden von der Zentralapotheke der Imland Kliniken versorgt. Nach Angaben des WKK-Sprechers versucht die Apotheke im Moment, den Mindestbestand für knappe Medikamente zu erhöhen und eine Einkaufsgemeinschaft mit anderen Klinikapotheken in ganz Deutschland zu bilden. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

