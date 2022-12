Stand: 20.12.2022 10:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

B430 nach Unfall eines Lkws erneut gesperrt

Die B430 im Kreis Plön bei Kalübbe ist erneut gesperrt. Nach Angaben der Polizei müssen die Straßenmeistereien Erde austauschen. Am Montagnachmittag war ein Lkw in den Graben gerutscht und hat dort viel Diesel verloren. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Sperrung am Dienstag dauert voraussichtlich bis 12 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Fahrgastverband kritisiert Zugausfälle

Der Fahrgastverband ProBahn macht das Land für die aktuellen Zugausfälle in der Region Kiel verantwortlich. Vor gut einer Woche hat das Unternehmen erixx den Betrieb zahlreicher Bahnverbindungen rund um Kiel übernommen und den Fahrplan inzwischen ausgedünnt. So fallen auf der Strecke Kiel-Lübeck mehrere Fahrten aus. Auf der Strecke Kiel-Oppendorf fährt momentan gar kein Zug. Der Grund ist laut erixx Personalmangel. Es sei ein Fehler gewesen, dass erixx den Betrieb auf allen ausgeschriebenen Bahnstrecken gleichzeitig von der Deutschen Bahn übernehmen musste, kritisiert ProBahn. Gleichzeitig hätte das Unternehmen früher vor drohenden Personalengpässen warnen müssen, so Verbandssprecher Karl-Peter Naumann. Erixx erklärte, man habe eigentlich genug Mitarbeiter eingestellt, einige seien aber kurzfristig wieder abgesprungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Kieler Murmann-Holding will Schiffsausrüster Anschütz übernehmen

Die Murmann-Holding aus Kiel will den Schiffsausrüster Anschütz übernehmen. Aktuell gehört Anschütz dem US-Konzern Raytheon. Der Betrieb soll als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben, heißt es. Auch an Verträgen, etwa mit Mitarbeitenden oder Kundinnen und Kunden soll sich im Wesentlichen nichts ändern. Wenn die Behörden zustimmen, soll die Übernahme frühestens Anfang des kommenden Jahres abgewickelt sein. Hinter dem Käufer, der Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft (DMB), steht die Kieler Industriellen-Familie Murmann. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Sportler des Jahres gewählt

In Neumünster wurden am Montag Schleswig-Holsteins Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022 geehrt. Sportler des Jahres wurde der 17-jährige Ole Schweckendiek. Der Segler vom Kieler Yacht Klub ist in diesem Jahr Welt- und Europameister in seiner Altersklasse geworden. Sportlerin des Jahres wurde Para-Schwimmerin Tanja Scholz vom Polizeisportverein Neumünster. Mannschaft des Jahres wurde zum 15. Mal der THW Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2022 | 08:30 Uhr