"Hand in Hand für Norddeutschland" gestartet

Die Benefizaktion des NDR "Hand in Hand für Norddeutschland" hat begonnen. In diesem Jahr geht es um die Menschen, die durch den Ukraine-Krieg in Not geraten sind - und zwar sowohl um die Geflüchteten, die nach Norddeutschland gekommen sind als auch um die Menschen im Norden, die durch die stark gestiegenen Preise unter Armut leiden. Diesjähriger Partner ist eine Kooperation von Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden. Höhepunkt der zweiwöchigen Aktion ist der große NDR Spendentag am Freitag, 16. Dezember. Bis zum 31. Januar 2023 bleibt das Spendenkonto geöffnet. Das Endergebnis der Benefizaktion wird am 10. Februar 2023 veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 06:00 Uhr

Positive Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte in SH

Am zweiten Adventswochenende ziehen Veranstalter und Schausteller eine positive Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Die Innenstädte seien voll wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie, heißt es von den großen Märkten in Kiel, Lübeck und Flensburg. Insbesondere Flensburg lockt auch wieder viele Besucher aus Dänemark an. Der Handelsverband Nord äußerte sich zufrieden, wenngleich die Umsätze nach Angaben der Geschäftsleute noch etwas unter dem Niveau von vor drei Jahren liegen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:00 Uhr

Fällt Maskenpflicht im ÖPNV?

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern treffen sich heute Nachmittag und wollen beraten - unter anderem über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Zuletzt hatte es unter den Verkehrsministern zur Maskenpflicht in Bus und Bahn keine einheitliche Linie gegeben. Einige Länder, wie Schleswig-Holstein, wollen die Pflicht zum 1. Januar abschaffen. Außerdem soll es auch um die Isolationspflicht für Corona-Infizierte gehen - die ist in Schleswig-Holstein bereits abgeschafft. Andere Bundesländer - Hamburg etwa - wollen die Maskenpflicht im ÖPNV und die Isolationspflicht bei akuter Infektion noch bis zum Frühjahr aufrechterhalten. Zu den Beratungen schalten sich die Minister digital zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 06:00 Uhr

Handball-Bundesliga: "Zebras" gewinnen, Flensburg verliert gegen Leipzig

Der THW Kiel hat die Auswärtspleiten-Serie bei der HSG Wetzlar gebrochen. Die Zebras siegten mit 31:25. Durch den Erfolg am Sonntagnachmittag wahrt der deutsche Handball-Rekordmeister den Kontakt zu Spitzenreiter Berlin. Die SG Flensburg-Handewitt hat in Leipzig knapp mit 30:31 verloren. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 06:00 Uhr

