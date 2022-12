Zu enge Kurve: Schwertransport steckte in Bad Segeberg fest

Stand: 06.12.2022 06:43 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Montag war ein Schwerlasttransport in Bad Segeberg stecken geblieben und hatte gleich zwei Bundesstraßen blockiert. Erst ab 22 Uhr durfte er weiterfahren.