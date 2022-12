Stand: 05.12.2022 09:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ermittlungen nach Feuern in Glückstadt und Itzehoe

Die Polizei Itzehoe ermittelt nach zwei Bränden im Kreis Steinburg am Wochenende. In Glückstadt brannte es am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus. Dabei erlitten laut Polizeisprecher vier Bewohner eine Rauchgasvergiftung, sie mussten ins Krankenhaus. Nach ersten Angaben hatten die Personen offenbar versucht, mit Holzkohle in der Wohnung zu kochen. Am Sonntag brannte im Itzehoer Stadtteil Wellenkamp ein Wohnmobil. Gut 20 Feuerwehrleute waren teilweise mit Atemschutz im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der B5 bei Tönning verschoben

Der für Montagmorgen geplante Beginn der Bauarbeiten an der B5 zwischen Husum und Tönning (Kreis Nordfriesland) ist auf Dienstag verschoben worden. Betroffen ist auch die halbseitige Sperrung in dem Abschnitt zwischen Tönning und Rothenspieker. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) hat eine Firma, die die Schilder für die Absperrung aufstellen sollte, kurzfristig abgesagt. Nun sollen Absperrung, Einrichtung der Umleitung und die ersten Arbeiten wie Entfernen von Sträuchern und Baumwurzeln stattdessen am Dienstagmorgen beginnen, so eine LBV-Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Büsum: Jahresergebnis im Tourismus erneut besser als im Vorjahr

Der größte Urlaubsort Dithmarschens, Büsum, verzeichnet für das Jahr 2022 einen erneuten Anstieg der Übernachtungen. Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum, FWB) sagte, man rechne mit insgesamt 2,1 Millionen Übernachtungen. Hauptgründe seien die sehr gute Buchungslage vor allem in der Vor-und Nachsaison und der Wegfall der Corona-Beschränkungen. Lütje sagte zu den Gründen des Anstiegs: "Grund ist natürlich hauptsächlich, dass die Vor-und Nachsaison wesentlich besser bespielt wird, und wir konnten auch wieder alle großen Open Air Veranstaltungen im Sommer endlich wieder stattfinden lassen." | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Heider Winterwelt mit großem Familienprogramm

Die Veranstalter vom Heider Stadtmarketing haben jetzt zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Kinder auf der Winterwelt vorgestellt. So gibt es nachmittags Aktionen wie beispielsweise Kinderschminken, Weihnachtsmärchen vorlesen oder Eisstockschießen für die Kleinen. Bis zum Ende der Winterwelt am 23. Dezember gebe es an sechs Nachmittagen außerdem Vorführungen eines Kasperletheaters, sagte Stadtmanager Michael Schittek. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

