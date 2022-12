Stand: 05.12.2022 08:43 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bisher positive Weihnachtsmarkt-Bilanz in Flensburg

Die Veranstalter des Flensburger Weihnachtsmarktes, die Flensburg Fjord Tourismus, ziehen bisher eine positive Bilanz. Die ersten Rückmeldungen in den Geschäften deuten auf noch etwas niedrigere Umsätze als vor der Corona-Pandemie hin. Ulf von Finthel vom Innenstadt-Verein City Flensburg sagte über die Besucher des Weihnachtsmarktes: "Die Dänen sind tatsächlich so wieder da, wie wir es kannten. Wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, aber es bleibt spannend." | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Kostenexplosion an der Fördepromenade

Die geplante Verlängerung der Flensburger Hafenpromenade an der Westseite bis zur Galwik wird nach aktuellem Stand fast dreimal so teuer wie bisher geplant. Laut einer Vorlage für den Planungsausschuss steigen die Kosten von gut zwölf auf 33 Millionen Euro. Grund seien hohe Preise für Stahl, Beton und Holz. Außerdem gestaltet sich der Abbau alter Kranbahnbalken aus Beton und Holz aufwendiger als gedacht, wodurch dann auch mehr kontaminierter Fördegrund entsorgt werden muss. Die Stadt hofft nun, dass das Land die Mehrkosten trägt. Bei einem Verzicht auf die Promenade müsste die Stadt die Kaikante trotzdem sanieren, dann allerdings komplett ohne Fördergelder. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Arbeiten an der Schleibrücke

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr tauscht von Montag bis Mittwoch die Hydraulikschläuche an der Schleibrücke Kappeln aus. Diese Arbeiten finden laut Betrieb etwa alle sechs Jahre statt und dienen der Sicherheit der Anlage. Für die Arbeiten wird morgen die Südklappe und am Mittwoch die Nordklappe gesperrt. Der Verkehr fließt einspurig in beide Richtungen weiter. Für Boote wird die Brücke einmal pro Stunde geöffnet. Die Gesamtkosten von gut 33.000 Euro trägt der Bund. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

