Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Holtenauer Hochbrücke: Busverbindungen für Pendler

Nach der Kollision eines Frachters mit der Holtenauer Hochbrücke ist diese seit Tagen gesperrt. Pendler sollen ab Montag durch eine neue Busverbindung entlastet werden. Die Linie 13 fährt vom Rungholtplatz in Suchsdorf über den Schneiderkamp. Von dort fahren die Busse ohne weitere Haltestellen direkt nach Strande. Danach fahren die Busse nach Schilksee und Friedrichsort bis zur Kanalfähre in Holtenau. Dort können Pendler dann in die "Adler 1" einsteigen, um über den Kanal zu kommen. Die Fähre hatte am Wochenende allerdings einen Maschinenschaden. Möglicherweise ist für die kleine Fähre auch bald eine größere im Einsatz, da auf die "Adler 1" nur etwa 50 Menschen passen und es regelmäßig zu langen Wartezeiten kommt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) will nach eigenen Angaben am Montag und Dienstag schauen, ob weiterhin viele Pendler die kleine Fähre nutzen und dann noch mit der Stadt Kiel über die Kosten für eine größere Fähre sprechen. Wann wieder Autos über die Holtenauer Hochbrücke fahren können, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Stromausfall am Sonntag in Kiel-Suchsdorf

Ein kaputtes Kabel hat am Sonntag für einen Stromausfall in Kiel-Suchsdorf gesorgt. Nach Angaben der Stadtwerke waren etwa 1.000 Haushalte betroffen. Ein Entstörungs-Trupp brauchte etwas mehr als eine Stunde, um die Stromkunden wieder ans Netz zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Kirchenkreise im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewählt

Nach den Wahlen im November stehen nun die neuen Kirchengemeinderäte in den 31 Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde fest. Dies teilte der Kirchenkreis mit. Die Wahlbeteiligung war in den verschiedenen Gemeinden ganz unterschiedlich, sie lag zum Beispiel in Fockbek bei gerade mal 4,4 Prozent. Am höchsten war die Wahlbeteiligung mit 18,8 Prozent in der Kirchengemeinde Schenefeld. Die neu gewählten Kirchengemeinderäte beginnen zum Jahreswechsel in ihre Ämter. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

