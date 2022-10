Stand: 24.10.2022 06:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut fünf Tage Streik im privaten Busgewerbe

Viele Bus-Pendler müssen sich ab heute wieder nach Alternativen umschauen. Erneut streiken die Beschäftigten der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein für fünf Tage. Die Fronten im Tarifkonflikt sind weiter verhärtet. Der Omnibusverband Nord kritisiert, dass die Gewerkschaft ver.di auch an vereinbarten Verhandlungsterminen streiken will, um Stärke zu zeigen, und hat nun schon zwei Gespräche deshalb abgesagt. Ver.di hingegen meint, zu streiken sei auch an einem Verhandlungstag erlaubt und reagiert auf die letzte Gesprächsabsage der Arbeitgeber mit dem Warnstreik. Auch Schulbusse sind davon betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 06:00 Uhr

Schleswig-Flensburg: Zug entgleist auf Bahnstrecke

Bei Sollbrück im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonntagnachmittag ein Zug entgleist. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei keiner der etwa 50 Reisenden. Der Zug war demnach an einem Bahnübergang auf der Strecke Husum - Jübek gegen eine herausragende Betonplatte gefahren. Wieso die da war, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Die Strecke ist laut Bahn vorerst gesperrt, es fährt stattdessen ein Bus. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 06:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Eutin

Am Sonntag waren die Eutinerinnen und Eutiner aufgerufen, einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Noch steht aber nicht fest, wer künftig an der Spitze der Stadtverwaltung stehen wird: Sechs Kandidaten und eine Kandidatin waren angetreten. Die meisten Stimmen bekam NDR-Journalist Sven Radestock von den Grünen. Er erhielt 28,7 Prozent. Der Polizeibeamte Sascha Clasen von der CDU bekam 24,4 Prozent der Stimmen. Die beiden Kandidaten treten nun in einer Stichwahl am 13. November gegeneinander an. Mehr als 14.500 Menschen waren wahlberechtigt, fast 6.500 Menschen gaben ihre Stimme ab. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 06:00 Uhr

Norderstedt: Bus kracht in Hauswand

Ein Busfahrer ist in der Nacht zu Montag mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand in Norderstedt (Kreis Segeberg) gefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach Mitternacht. Der Fahrer sei mit dem Linienbus beim Wenden zunächst gegen ein Auto und danach in die Wand eines Wohn- und Geschäftshauses gefahren. Weder er noch der einzige Fahrgast im Bus wurden verletzt. Laut Polizei ist die Statik des Hauses in Norderstedt nicht beeinträchtigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 06:00 Uhr

Schule und Corona: "Schnupfenplan" endet

Die Ferien sind vorbei - und pünklich zum Schulstart endet der sogenannte Schnupfenplan der Landesregierung. Das bedeutet im Wesentlichen: Es kann keinem Kind mehr verboten werden, mit Halsschmerzen oder Husten in die Schule zu gehen. Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es für eine solche Regelung keine Rechtsgrundlage. Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hieß es: der Schnupfenplan sei ein guter Fahrplan für Eltern gewesen - nun sei wieder mehr Eigenverantwortung gefragt. Es sei aber klar: kranke Kinder - insbesondere mit Corona - sollen zu Hause bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 06:30 Uhr

Wetter: Gelegentliche Regenschauer

Heute gibt es am Morgen vereinzelt Nebel, anschließend folgen neben dichten Wolken auch freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Zunächst sind nur vereinzelt Schauer möglich - es bleibt oft trocken. Im Laufe des Nachmittags kommen bei wechselnder Bewölkung von der Nordsee und Elbe her gelegentlich Regenschauer auf, ganz vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen sind ungewöhnlich mild: Höchstwerte erreichen 15 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis gut 20 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg).

