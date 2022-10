Bürgermeisterwahl in Eutin: Wer wird gewählt? Stand: 21.10.2022 11:48 Uhr In Eutin (Kreis Ostholstein) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Sechs Kandidaten und eine Kandidatin treten an.

Mehr als 14.500 Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl abzugeben. Alle Wahlberechtigten, die nicht schon per Brief gewählt haben, können am Sonntag bis 18 Uhr in den auf ihren Wahlbenachrichtigungen angegebenen Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Für das Amt gibt es sechs Bewerber und eine Bewerberin.

Neue Wahl nach Vorwürfen gegen Bürgermeister

Eigentlich war erst im März dieses Jahrers Christoph Gehl (SPD) zum neuen Bürgermeister von Eutin gewählt worden. Nach Veruntreuungsvorwürfen hatte er jedoch auf das Amt verzichtet. Seit dem 1. August sind deshalb die beiden gewählten Stellvertretenden, Monika Obieray (Grüne) und Sascha Clasen (CDU), kommissarisch bis Ende 2022 im Amt.

CDU-Politiker Sascha Clasen will nun auch offiziell gewählter Bürgermeister werden. Außerdem stehen Olaf Bentke von den Freien Wählern, Elfi-Jacqueline Meyer von der FDP, Sven Radestock von den Grünen sowie die drei parteilosen Bewerber Daniel Hettwich, Michael Kasch und Christoph Müller zur Wahl.

Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich auf zwei Veranstaltungen bereits präsentiert. Auf der Website der Stadt Eutin stellen sie sich zudem im Video vor.

Transparenzhinweis: Sven Radestock ist als Redakteur für den NDR tätig.

