THW Kiel begeistert im Topduell gegen Rhein-Neckar Löwen

Stand: 23.10.2022 15:42 Uhr

Der THW Kiel hat den Rhein-Neckar Löwen in einem begeisternden Handballspiel die erste Saison-Niederlage beigebracht und die Mannheimer zumindest für einige Stunden an der Bundesliga-Tabellenspitze abgelöst. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Sonntag mit 32:29 (18:18) durch. Keeper Niklas Landin brillierte.