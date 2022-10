Stand: 24.10.2022 09:16 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Streik im privaten Busgewerbe geht in die nächste Runde

Bis Freitag streiken in Schleswig-Holstein erneut die Fahrer der privaten Busunternehmen. Am stärksten sind die ländlichen Orte betroffen, denn es stehen vor allem Überland-und Schulbusse still. Betroffen sind Linien, die von der Autokraft oder ihren Subunternehmen betrieben werden. Im Kreis Nordfriesland Mitte hakt es unter anderem auf den Hauptlinien und bei der Schülerbeförderung der Rohde-Verkehrsbetriebe. Auch der Rufbus in Husum könnte betroffen sein. Die Fahrten im Fahrtenverbund finden laut Unternehmen statt. Unter dbregiobus-nord.de sind die Verbindungen der Autokraft GmbH gelistet, die trotz des Streiks bedient werden. Ab Sonnabend sollen die Busse zunächst wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Husum: Regionalbahn entgleist

Auf der Bahn-Strecke Husum-Jübek (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagnachmittag eine Regionalbahn entgleist. Der Zug war nach Angaben der Bundespolizei gegen eine herausragende Betonplatte gefahren. Diese Platten liegen zwischen den Schienen auf dem Bahnübergang. Eine von Ihnen hatte sich offenbar durch den Auto- oder Landwirtschaftlichen Verkehr gelöst und war ins Gleisbett geraten. Der Zug entgleiste und kam 200 Meter hinter dem Bahnübergang Sollbrück zum Stehen. Etwa 50 Reisende waren in dem Zug, verletzt wurde niemand. Die eingleisige Strecke zwischen Husum und Jübeck ist immer noch gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Brand auf dem Gelände der Stadtwerke

Sonntagnacht ist die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände der Stadtwerke in Flensburg ausgerückt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war auf der Kohlehalde ein kleineres Feuer ausgebrochen. Nach anderthalb Stunden war der Brand gelöscht, verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von zwei freiwilligen Wehren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

