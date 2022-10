Stand: 24.10.2022 09:38 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Wer wird Bürgermeister? Stichwahl in Eutin

43 Prozent der rund 14.500 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Eutin haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben, sechs Kandidaten und eine Kandidatin standen für das Amt des Bürgermeisters zur Wahl. Die meisten Stimmen bekamen Sven Radestock von den Grünen mit 28,7 Prozent und Sascha Clasen von der CDU mit 24,4 Prozent. Da keiner die absolute Mehrheit erreichen konnte, treten Radestock und Clasen am 13. November bei einer Stichwahl erneut gegeneinander an. Erst im März war Christoph Gehl von der SPD zum neuen Bürgermeister von Eutin gewählt worden. Nach Veruntreuungsvorwürfen hatte er jedoch auf das Amt verzichtet. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Polizei kontrolliert E-Scotterfahrer

Am Freitagnachmittag und Samstagmorgen haben elf Polizeibeamte aus Lübeck E-Scooterfahrer überprüft. Sie kontrollierten unter anderem ob die Fahrer Alkohol getrunken hatten oder unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln unterwegs waren. Es gab laut den Beamten zudem 22 Verstöße wegen Missachtung des Pflichtversicherungsgesetzes, weil die Fahrer auf dem Gehweg unterwegs waren - oder zu nah an anderen Scootern fuhren. Insgesamt wurden 150 Fahrerinnen und Fahrer überprüft. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

