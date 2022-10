Stand: 24.10.2022 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik im privaten Busgewerbe geht in die nächste Runde

Bis Freitag streiken in Schleswig-Holstein erneut die Fahrer der privaten Busunternehmen. Am stärksten sind die ländlichen Orte betroffen, denn es stehen vor allem Überland-und Schulbusse still. Betroffen sind Linien, die von der Autokraft oder ihren Subunternehmen betrieben werden. Bei der Ahrensburger Busbetriebsgesellschaftn eine Tohtergesellschaft der VHH wird auch gestreikt. Deshalb fallen unter anderem alle Linien im Ahrensburger Stadtverkehr aus. Und auch andere Busunternehmen, die im Auftrag der VHH fahren, sind von den Streiks betroffen, sagte der Verkehrsverbund. Welche Linien unterwegs sind und welche nicht, kann auf der Seite des VHH nachlesen werden. Ab Sonnabend sollen die Busse zunächst wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Norderstedt: Busfahrer fährt gegen eine Hauswand

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist es in der Nacht auf Montag zu einem Unfall gekommen. Ein Mann war kurz nach Mitternacht nach eigenen Angaben unterwegs nach Hause, als der Busfahrer in einer kleinen Straße wenden musste. Dabei fuhr der zuerst gegen ein Auto und dann gegen eine Hauswand. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Die Hauswand sei nicht einsturzgefährdet, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

A21 in den kommenden Nächten Höhe Bad Segeberg gesperrt

Die A21 wird zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg Süd und Leezen (Kreis Segeberg) in den kommenden Nächten voll gesperrt. Der Grund dafür: Nach mehrmonatigen Bauarbeiten wird die Baustelle abgebaut. Die Vollsperrung beginnt um 19 Uhr und endet um sechs Uhr morgens. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

