Stand: 24.10.2022 07:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Streik im privaten Busgewerbe geht in die nächste Runde

Bis Freitag streiken in Schleswig-Holstein erneut die Fahrer der privaten Busunternehmen. Am stärksten sind die ländlichen Orte betroffen, denn es stehen vor allem Überland-und Schulbusse still. Betroffen sind Linien, die von der Autokraft oder ihren Subunternehmen betrieben werden. Die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft, des Stadtverkehrs Eckernförde, der Stadtwerke Neumünster und auch der Kielius zum Hamburger Flughafen fahren wie gewohnt. Ab Sonnabend sollen die Busse zunächst wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr in Kiel-Gaarden

Sonntagnacht ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Kieler Stadtteil Gaarden gekommen. Gegen 22:30 Uhr musste ein Wohnhaus in der Straße "Zum Brook" evakuiert werden, weil Kohlenmonoxid in der Luft festgestellt wurde. Die Hausbewohner wurden von Ärzten untersucht, sechs von Ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. 45 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Wo das Kohlenmonoxid herkam, wird jetzt von der Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Fördeschiffe stellen auf Winterfahrplan um

Die Fördeschiffe in Kiel fahren ab jetzt nach Winterfahrplan. Wie die Schlepp- und Fährgesellschaft mitteilte, fahren die Schiffe der Linie F1 nur noch in der Woche und am häufigsten auf dem Winterdreieck zwischen Möltenort, Laboe und Friedrichsort. Der Fördetörn fällt ganz aus. Am Fahrplan der Schwentinielinie F2 ändert sich im Vergleich zum Sommer nichts. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2022 | 08:30 Uhr