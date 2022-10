Stand: 24.10.2022 08:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Nachlöscharbeiten in der Meldorfer Straße

Am Sonntag ist es in einem Autohaus in der Meldorfer Straße neben einer Tankstelle in Heide (Kreis Dithmarschen) zu einem Brand gekommen. Weil laut Leitstelle das Feuer auf die Tankstelle überzugreifen drohte, rückten 120 Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz aus. Mehrere Fahrzeuge in dem Gebäude wurden stark beschädigt. Es kommt immer wieder zu kleineren Glutnestern, die laut Feuerwehr nur schwer zu bekämpfen sind. Die Meldorfer Straße kann daher am Montag immer wieder stadteinwärts gesperrt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bisher unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Husum: Streik im privaten Busverkehr

Bis Freitag streiken in Schleswig-Holstein erneut die Fahrer der privaten Busunternehmen. Am stärksten sind die ländlichen Orte betroffen, denn es stehen vor allem Überland-und Schulbusse still. Betroffen sind Linien, die von der Autokraft oder ihren Subunternehmen betrieben werden. Die Stadtverwaltung in Husum bittet Fahrgäste vom SchulBus und HusumBus, vor Fahrtantritt zu prüfen, ob der gewünschte Bus fährt. Ein Streikfahrplan ist online unter dbregiobus-nord.de zu finden. Die Stadtverwaltung Husum empfiehlt, nach Möglichkeit auf Fahrrad, Auto oder Bahn auszuweichen. Ab Sonnabend sollen die Busse zunächst wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Führungswechsel bei der Polizei im Kreis Steinburg

Frank Matthiesen wird am Montag offiziell durch Innenministerin Süttlerin-Waack (CDU) als Leiter der Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) eingeführt. Sein Stellvertreter wird Frank Ritter. Der ehemalige Leiter der Polizeidirektion Holger Meincke war zuvor in den Ruhestand verabschiedet worden. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

