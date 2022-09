Stand: 16.09.2022 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Schenefeld: B430 gesperrt

In Schenefeld (Kreis Steinburg) brennt die Lagerhalle einer Baumschule. Rund 100 Feuerwehrkräfte sind seit Donnerstagabend im Einsatz. Verletzt wurde niemand, jedoch seien die Löscharbeiten kompliziert, sagte Jan Hadekopf vom Kreisfeuerwehrverband Steinburg. Die angrenzende Bundesstraße 430 ist wegen des Einsatzes gesperrt. Laut Leitstelle wird dies wohl noch eine Weile so bleiben. Die Leitstelle forderte die Menschen in der Umgebung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 06:00 Uhr

Kaum noch freie Unterkünfte für Geflüchtete in SH

Die Kapazitäten in den fünf Landesunterkünften für Geflüchtete sind laut Land fast ausgeschöpft. Bald sind alle 4.500 Plätze belegt. Doch in den kommenden Wochen und Monaten werden noch mehr Menschen nach Schleswig-Holstein kommen, so die Einschätzung von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Sie betont, sie stünde im engen Austausch mit Landräten und Bürgermeistern. Um für Entlastung zu sorgen, sollen mindestens 2.000 zusätzliche Plätze für Geflüchtete geschaffen werden. Aus den Städten und Gemeinden heißt es, man bekomme jetzt schon Probleme, Unterkünfte zu finden. Vielerorts werden nun Hotelzimmer reserviert, Container bestellt und erste Turnhallen mit Feldbetten bestückt. Laut Touré sind bislang 39.000 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Schleswig-Holstein gekommen. Dazu kommen noch Asylsuchende aus anderen Ländern. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 06:00 Uhr

Ermittlungen nach Razzia gegen Rockergruppe

Nach dem bundesweiten Verbot der Rockergruppe "United Tribuns"hatten Polizisten am Mittwoch allein in Schleswig-Holstein 37 Clubhäuser und Wohnungen durchsucht. Dabei haben sie laut Innenministerium unter anderem Rocker-Kutten, Drogen und Waffen beschlagnahmt. Es werden jetzt Strafanzeigen gestellt. In Schleswig-Holstein gab es bislang vier Ortsgruppen der "United Tribuns", nach NDR-Informationen in Rendsburg, Kiel, Lübeck und Bad Bramstedt. Den Rockern wird vorgeworfen, schwere Straftaten begangen zu haben. Dazu zählen laut Ministerium Menschenhandel, Betrug, Drogengeschäfte, Körperverletzungen und versuchte Tötungsdelikte. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 07:00 Uhr

Wochenmärkte in SH leiden unter Kaufzurückhaltung

Die Marktkaufleute in Schleswig Holstein schauen mit Sorge auf ihre aktuellen Umsatzzahlen. Diese sind seit dem Sommer erheblich eingebrochen. Insgesamt ist weniger los auf den Wochenmärkten. Die Menschen, die noch auf Märkte gehen, halten sich häufiger zurück. Das sagte der Präsident der Marktkaufleute, Stefan Wegener, gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Insgesamt sind die Umsätze um bis zu 30 Prozent zurückgegangen. Blumenhändler bringen teilweise kaum noch Ware mit, Rind- oder Lammfleisch sind deutlich teurer geworden. Die Marktkaufleute stellen sich insgesamt auf einen schwierigen Herbst und Winter ein. Sie kommen derzeit schon mit weniger Personal und verschlanken ihr Sortiment. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 06:00 Uhr

Gesundheitsminister fordern Inflationsausgleich für Krankenhäuser

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise verlangt Schleswig-Holstein gemeinsam mit Baden-Württemberg und Bayern vom Bund einen Inflationsausgleich für Krankenhäuser, Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen. Diese hätten erhebliche Probleme, erklärten die Gesundheitsminister der drei Länder am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Bundesregierung müsse diesen Einrichtungen die Mehrkosten ausgleichen. Einen entsprechenden Antrag wollen die drei Länder an diesem Freitag in den Bundesrat einbringen. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte, eine zusätzliche Belastung durch explodierende Kosten könne nicht unbeantwortet bleiben, es brauche Unterstützung vom Bund. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Carstens: Steffen Regis distanziert sich von Justizstaatsekretär

Der scheidende Landeschef der Grünen in Schleswig-Holstein, Steffen Regis, hat sich von Justizstaatssekretär Carstens (CDU) distanziert. Regis sagte, die Personalentscheidung treffe die CDU, bei den Grünen wäre Carstens nie Staatssekretär geworden. Die Grünen lehnten schlagende Verbindungen extrem ab, so Regis. Diese pflegten eine Tradition, die historisch viele Berührungspunkte zu nationalsozialistischen Strukturen habe. Regis betonte, wenn man von beiden Richtervereinigungen derart aufgefordert werde, das Amt aufzugeben, fehle die Souveränität für die Amtsausübung. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 20:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 232,4

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 15.9.) sind in Schleswig-Holstein 1.193 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 232,4. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 289,6. Im Kreis Stormarn ist der Wert mit 168,7 am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Fußball: Unentschieden zwischen VfB Lübeck und HSV II

In der Fußball-Regionalliga Nord trennten sich der VfB Lübeck und die zweite Mannschaft des Hamburger SV am Donnerstagabend mit 1:1. Die Lübecker Tabellenführer verpassten damit die Chance, sich einen deutlichen Vorsprung zu verschaffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 20:00 Uhr

Handball: Kein Sieg für Flensburg Handewitt

In der Heim-Arena empfing die SG Flensburg Handewitt am Donnerstag die Füchse Berlin. Beide Mannschaften hatten ihre vorherigen drei Partien gewonnen. Das Spiel am Donnerstag endete mit 31:31 unentschieden. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 20:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft, Gewitter möglich

Heute gibt es viele Wolken, etwas Sonne und gelegentlich Schauer. Auch einzelne Graupelgewitter sind möglich. Zum Abend hin wird es von Norden her freundlicher. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 bis 17 Grad. Es ist windig mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 06:00 Uhr

