Klappbrücke Lindaunis und Fähre Missunde sind dicht

Wegen der Bauarbeiten an der neuen Brücke über der Schlei ist die Klappbrücke Lindaunis jetzt nur noch am Wochenende befahrbar. Bis zum 14. September dürfen Autofahrer die Brücke Lindaunis unter der Woche nicht mehr überqueren und müssen Umwege über Schleswig und Kappeln in Kauf nehmen. Die Fähre Missunde, die sonst eine Alternative ist, stellt ihren Dienst ab Montag ebenfalls bis zum 1. November ein - wegen Bauarbeiten am Anleger. Nach dem 14. September wird die Klappbrücke Lindaunis bis Anfang 2023 sogar komplett für den Verkehr gesperrt. Queren dürfen nur Fußgänger und Radfahrer. Die Regionalzüge der Deutschen Bahn halten dann an sogenannten Behelfshaltestellen, die vor der Brücke, auf beiden Seiten der Schlei errichtet werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 06:00 Uhr

DLRG-Schwimmmobil startet in SH

Zwei Jahre lang sind wegen der Corona-Maßnahmen fast alle Schwimmkurse in Schleswig-Holstein ausgefallen. Beim DLRG-Landesverband geht man davon aus, dass rund 50.000 Kinder im Land nicht schwimmen können. Um den Nachholbedarf zu bewältigen, sind Mitarbeiter der DLRG ab sofort mit einem "Schwimmmobil" unterwegs. Es handelt sich um ein Wohnmobil, in dem zwei Bundesfreiwillige unterwegs sind. Flexibel fahren sie dort hin, wo sie gerade am meisten gebraucht werden, also wo nicht genug Ausbildungspersonal für den Schwimmunterricht zur Verfügung steht. Die erste Station ist heute Fockbek bei Rendsburg, wo es dann weiter geht, ist noch nicht klar: Schwimmbäder, Vereine oder auch Schulen können sich direkt beim DLRG-Landesverband melden und den Bedarf anmelden, sagt DLRG-Schleswig-Holstein Vizepräsident Heymann. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 07:00 Uhr

Mehr Schüler an deutsche Schulen in Dänemark

Die Schulen der deutschen Minderheit in Dänemark melden einen nie dagewesenen Ansturm. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist um fast 200 auf jetzt 1.550 angestiegen. Insgesamt gibt es im Grenzland 13 Schulen der deutschen Minderheit, die auch bei Zuwanderern und Grenzpendlern immer beliebter werden. Nach Angaben des Deutschen Schul- und Sprachvereins ist das auch eine große Herausforderung, denn der Platz wird knapp. In mehreren Schulen wurden Container aufgestellt. Viele Schulen der deutschen Minderheit haben deshalb inzwischen einen Aufnahmestopp beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 06:00 Uhr

Autofahrer fuhr in Fußgänger-Gruppe: Prozessauftakt in Kiel

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich ein Autofahrer vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen vor, im Januar 2021 in Neumünster mit seinem Wagen eine Fußgängergruppe erfasst zu haben. Zwei Menschen starben an der Unfallstelle, eine dritte Person einen Tag später im Krankenhaus. Der Angeklagte soll unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs gewesen sein. In einer langgezogenen Rechtskurve soll er laut Anklage wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und nach Kollision mit mehreren Pollern, einem Verkehrsschild und einem Baum die Gruppe auf dem Gehweg erfasst haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 06:00 Uhr

Albersdorf: Dach im leerstehenden Gebäude fing Feuer

Die Feuerwehr in Albersdorf im Kreis Dithmarschen war in der Nacht mit einem Brand in einem leerstehenden Gebäude beschäftigt. Laut Rettungsleitstelle West war der Brand aus noch unbekannter Ursache kurz vor 4 Uhr am Morgen in einem Zimmer ausgebrochen und hat dann auf das Dach des ehemaligen Wohngebäudes übergegriffen. Einsatzkräfte von vier Feuerwehren konnten den Brand in der Straße Karkloh nach einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 07:00 Uhr

Wetter in SH: erst freundlich, später Gewitter

Der Tag beginnt freundlich, teils sonnig. Später kommen dann mehr und mehr Quellwolken dazu. Vor allem zum Nachmittag und Abend hin muss mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Lokal besteht die Gefahr von Starkregen. An der Ostsee bleibt es länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad auf Fehmarn und 31 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland).| NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 06:00 Uhr

