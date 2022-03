Stand: 07.03.2022 06:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stichwahl in Wedel nötig

Bei der Bürgermeisterwahl in Wedel (Kreis Pinneberg) hat gestern keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Am 20. März tritt nun Amtsinhaber Niels Schmidt, der gestern nach Angaben der Stadt gut 39 Prozent der Stimmen bekam, gegen Gernot Kaser an, auf den gut 32 Prozent entfielen. Beide sind parteiunabhängig. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2022 06:00 Uhr

Sieg und Niederlage für Handballer von THW und SG

Der THW Kiel hat sich am Sonntag beim Tabellenvorletzten Balingen Weilstetten mit 31:25 durchgesetzt. Die SG Flensburg Handewitt musste mit der 24:25 Niederlage in Leipzig dagegen einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 954,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 448 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 6.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 954,2 (Vortag: 963,7). Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Flensburg mit 1.889,2, die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Kreis Pinneberg mit 545,2. Am Wochenende kommt es allerdings immer wieder zu Lücken bei der Übertragung der aktuellen Corona-Zahlen, die aber erfahrungsgemäß an Folgetagen nachgemeldet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2022 08:00 Uhr

Kundgebungen: Hunderte Menschen demonstrieren für den Frieden

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag wieder viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. In Elmshorn beteiligten sich daran gestern laut Polizei rund 1.000 Menschen. Auf Helgoland zogen knapp 200 Teilnehmer die Promenade entlang. Mahnwachen gab es am Wochenende außerdem in Neumünster, Pinneberg, Kiel und Laboe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2022 05:30 Uhr

Wetter: Erst Nebel, später sonnig

Vor allem im Süden des Landes gibt es heute zuerst teils zähen Nebel oder Hochnebel. Weiter nördlich ist es bereits heiter. Am Nachmittag scheint dann fast überall die Sonne, nur vorübergehend ziehen lockere Wolken vorbei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). Schwacher, selten mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 4 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 5 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn).

