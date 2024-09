Skorpion im Gepäck: Tier sticht Kieler in den Fuß Stand: 18.09.2024 14:36 Uhr Der 30-jährige Kieler hat den Skorpion wohl von seiner Reise aus Costa Rica mitgebracht. Sowohl Mensch als auch Tier geht es gut. Es war ein ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei.

Was für eine Reise muss das kleine Tier hinter sich haben? Nach Angaben der Polizei ist der 30-Jährige aus Kiel gerade von einer Reise nach Costa Rica zurückgekommen, als ihn der Skorpion in seiner Wohnung in den Fuß gestochen hat. Zuvor muss sich das Tier demnach wohl unbemerkt im Reisegepäck des Mannes versteckt haben. Der Reiserückkehrer hatte laut Polizei leichte Symptome, die mit einem Insektenstich vergleichbar sind, kam aber sonst mit dem Schrecken davon.

Skorpion schon mehrere Tage in der Wohnung

Der tierische Begleiter hat seine Reise demnach wohlbehalten überstanden. Der Skorpion hielt sich laut Polizei vermutlich seit Freitag in der Kieler Wohnung auf. Als der Mann am Dienstagabend seine Küche betrat, wurde er von dem Tier gestochen. Ein Experte nahm den Skorpion daraufhin in seine Obhut. Es handele es sich um eine in Costa Rica heimische Art, die für den Menschen nur in seltenen Fällen gefährlich ist.

