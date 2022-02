Stand: 13.02.2022 12:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Kiel: Vier Personen verletzt

In Kiel ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im Bornholmer Weg ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte drohte zwischenzeitlich eine Person aus dem Fenster zu springen. Inzwischen konnten die Kameraden das Feuer löschen und die Bewohner in Sicherheit bringen. Vier Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Sie haben laut Leitstelle Rauchgas eingeatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 12:00 Uhr

Color Line nimmt Fährbetrieb wieder auf

Nach einer Corona-bedingten Pause hat heute Morgen wieder eine Fähre der norwegischen Reederei Color Line im Kieler Hafen angelegt. Die "Color Magic" machte den Anfang - ab dem 25. Februar soll auch die "Color Fantasy" wieder in den Fährbetrieb zwischen Oslo und Kiel einsteigen. Am Sonnabend hatte Norwegen alle Corona-Regeln aufgehoben, die auch für die Color Line gelten. Das war laut Unternehmensangaben ausschlaggebend dafür, Kiel wieder anzusteuern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 10:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter - auf 758,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 1.403 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 12.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 758,6 (Vortag: 791,6). Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 1.305,3. Den niedrigsten Wert gibt es mit 460,7 im Kreis Nordfriesland. Die Hospitalisierungsrate liegt unverändert bei 6,05. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden vier neue Todesfälle gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Bundespräsidentenwahl: 27 Delegierte aus SH mit dabei

Die Bundesversammlung wählt heute in Berlin einen neuen Bundespräsidenten. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Mit dabei sind auch 27 Vertreterinnen und Vertreter aus Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Demonstration für Erhalt der Eckernförder Imland-Klinik

Rund 3.000 Menschen haben in Eckernförde für den Erhalt der Geburtsstation und der medizinischen Grundversorgung demonstriert. Am Montag will der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde darüber entscheiden, wie es weitergeht. Viele Demonstrationsteilnehmer kritisieren, dass sie bei der Entscheidungsfindung nicht einbezogen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Garagenbrand in Niebüll

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) sind in der Nacht zu Sonntag zehn Garagen ausgebrannt. Kurz vor Mitternacht rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit drei Löschzügen in die Gather Landstraße aus. Bei dem Feuer wurden drei Autos zerstört, darunter auch ein Oldtimer, außerdem mehrere Anhänger und ein alter Trecker. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Altreifenbrand in Bilsen

Ein großer Stapel Altreifen hat in der vergangenen Nacht in Bilsen (Kreis Pinneberg) gebrannt. Sechs Stunden lang war die Feuerwehr nach eigenen Angaben auf einem Bauernhof im Hohenhorster Weg im Einsatz. Dabei kam neben reichlich Wasser auch Löschschaum zum Einsatz. Warum die Reifen Feuer gefangen haben, ist nach Angaben der Polizei unklar. Personen waren nicht in Gefahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 12:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt besiegt TSV Hannover-Burgdorf

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat einen weiteren Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz oder gar die Meisterschaft vermieden. Die Schleswig-Holsteiner siegten am Sonnabend im Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:20 (13:12). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Wetter: Teils heiter, teils bewölkt

Heute Nachmittag ist es von Ostholstein bis zum Lauenburgischen heiter, zeitweise mit etwas Sonnenschein. In anderen Teilen von Schleswig-Holstein ist es wolkiger, aber hin und wieder lässt sich auch da die Sonne blicken. In Nordfriesland ist es zeitweise stark bewölkt - vor allem auf Sylt kommen vorübergehend ein paar Regentropfen runter. An der See sind Sturmböen möglich. Höchstwerte: 6 Grad auf Föhr bis 8 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 10:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2022 | 12:00 Uhr