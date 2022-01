Stand: 18.01.2022 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stutthof-Prozess soll heute fortgesetzt werden

Der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig vor dem Landgericht Itzehoe soll heute fortgesetzt werden, nachdem zuvor zwei Termine abgesagt werden mussten. Zeugen oder Sachverständige sollen nicht gehört werden, teilte eine Gerichtsprecherin mit. Es sei aber möglich, dass das Gericht Beschlüsse verkünde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2022 13:00

Instrument des Jahres wird gekürt

Heute Mittag ist der offizielle Startschuss für das Instrument des Jahres. Dann löst das Drumset (Schlagzeug) die Orgel ab. Schirmherr ist der renommierte Schlagzeuger Martin Grubinger. Seit 2008 kürt Schleswig-Holstein das Instrument des Jahres, inzwischen beteiligen sich elf weitere Bundesländer an der Aktion. Ziel ist es, auf die vielen Facetten des Drumsets Aufmerksam zu machen und Neugierde zu wecken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2022 13:00

Inzidenz in Schleswig-Holstein erstmals über 700

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Am Montag sind laut Land 3.811 neue Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz kletterte erstmals über 700 und liegt nun bei 717,7 - nach 681,1 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 4,6. Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 sieben neue Todesfälle gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2022 06:00

Corona-Proteste und Gegendemo in Lübeck

In Lübeck hat es am Montagabend erstmals eine größere Demonstration gegen sogenannte "Corona-Demos" gegeben. Laut Polizei sind rund 900 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Die Teilnehmenden befürchten, dass bei den großen Demos gegen die Corona-Maßnahmen viele Neonazis und Leute aus der "Querdenken-Szene" mitlaufen. Zeitgleich gingen laut Polizei rund 1.500 Gegner der Corona-Politik unter dem Motto "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht" auf die Straße. Bei beiden Demos gab es laut Polizei keine Zwischenfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 20:00

Entscheidung zu Fehmarnbelttunnel bleibt vorerst

Der Tunnelbauer Femern AS und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wollen nach eigenen Angaben vorerst nicht gegen die sogenannte Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vorgehen. Das Gericht hatte Schleswig-Holstein aufgefordert, die Arbeiten am Fehmarnbelttunnel erst einmal teilweise ruhen zu lassen, bis klar ist, wie es mit den geschützten Riffen an der Trasse weitergeht. Naturschützer werten die Entscheidung zur teilweisen Bauruhe vor Fehmarn als Erfolg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 16:00

Wetter: Meist trocken bei bis zu 8 Grad

Hoch "Dieter" bringt uns heute ruhiges und meist trockenes Wetter. Der Tag startet mit vielen Wolken, nur vereinzelt kann es leichten Sprühregen geben. Im Verlauf des Tages lockert es auf, vor allem von Nordfriesland bis zur Flensburger Förde. Die Temperaturen klettern auf 6 bis 8 Grad. In der Nacht zu Mittwoch nehmen die Wolken wieder zu, es kann zu Nebel oder Hochnebel kommen, auch Sprühregen ist möglich. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 2 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2022 06:00

