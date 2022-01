Stand: 17.01.2022 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Teil-Baustopp am Fehmarnbelttunnel

Das Bundesverwaltungsgericht hat Baggerarbeiten für den deutsch-dänischen Fehmarnbelttunnel auf deutscher Seite gestoppt. Die Richter folgten einem Antrag des "Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbeltquerung". Laut Gericht geht es um den Bereich vor Fehmarn, in dem geschützte Riffe liegen. Die Bagger müssen dort jetzt so lange ruhen, bis die Richter über einen Eilantrag gegen die Arbeiten entschieden haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 07:00

Weiter steigende Corona-Zahlen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Am Sonntag sind laut Land 1.701 neue Infektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es gut 760. Die Inzidenz liegt nun bei 681,1 - nach 665,5 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt unverändert bei 4,26. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 06:00

Zwei Brände in Husum

Gleich zweimal musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag in Husum ausrücken. Zunächst ging laut Polizei ein Carport eines Natur- und Frischemarkts in der Nordseestraße in Flammen auf, nachdem Kühlaggregate Feuer gefangen hatten. Verletzt wurde niemand. Bei einem Wohnungsbrand in der Schleswiger Chaussee wurde laut Feuerwehr in der Nacht eine Person leicht verletzt. Was das Feuer dort ausgelöst hat, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 06:30

Sturm schränkt Fährverkehr ein

Wegen des Sturms bleibt heute die MS "Helgoland" im Hafen. Das hat die Reederei Cassen-Eils mitgeteilt. Die für heute geplanten Fahrten zwischen Helgoland und Cuxhaven fallen aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 08:30

Günstiger Wohnraum in SH knapp

In Schleswig-Holstein ist bezahlbarer Wohnraum offenbar immer schwieriger zu bekommen. Laut Mieterbund und Sozialverband haben insbesondere Geringverdiener zunehmend Probleme. Grund: In den kommenden Jahren fallen Tausende günstige Wohnungen aus der Belegungsbindung heraus. Diese Wohnungen dürfen nur Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein mieten. Zugleich würden aktuell aber nicht genügend neue geförderte Wohnungen gebaut - so entstehe eine Lücke, fürchtet der Mieterbund. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2022 06:30

Wetter: Regnerisch und windig

Heute ziehen vielen Wolken und Regen übers Land. Die Schauer lassen später von Nordfriesland und Angeln her nach. An der Ostsee kann sich am Nachmittag sogar die Sonne blicken lassen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bis 9 Grad in Wilster (Kreis Steinburg). Es weht ein frischer bis starker Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, auf den Inseln vereinzelt schwere Sturmböen möglich, am Nachmittag allmählich nachlassend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 5 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) sowie in Krempel (Kreis Dithmarschen.

