Stand: 12.01.2022 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Regeln in SH: Discos geschlossen, Sperrstunde eingeführt

Landesregierung hat gestern schärfere Corona-Regeln für Schleswig-Holstein beschlossen. Sie gelten ab heute: Beim Sport gilt drinnen und beim Restaurantbesuch die 2G-plus-Regel. Damit haben laut Landesverordnung nur Geimpfte und Genesene mit frischem negativem Test oder Auffrischungsimpfung Zutritt. Gaststätten und Bars müssen von 23 bis 5 Uhr schließen. Diskotheken dürfen gar nicht aufmachen. Bei Veranstaltungen drinnen gilt künftig grundsätzlich Maskenpflicht, bei Sitzveranstaltungen im Theater, im Kino oder bei Konzerten sind nur 500 Menschen erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 06:00

Infektiologe und Klinikleiter Rupp fordert kürzere Quarantäne

Der Leiter der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Lübeck, Jan Rupp, fordert die Quarantäne-Regeln flexibler zu gestalten. Denn: Quarantäne-Zeiten für Corona-Infizierte oder Kontaktpersonen von sieben bis zehn Tagen hält der Infektionsmediziner für schwierig. Hintergrund ist, dass immer mehr Pflegekräfte und Ärzte an den Kliniken ausfallen. So könnten andere Krankenhaus-Bereiche nicht mehr alle notwendigen Behandlungen anbieten. Mit PCR-Tests sei es allerdings möglich festzustellen, ob die Viruslast bei Betroffenen hoch oder niedrig ist und somit, ob sie einsatzfähig wären. Das gelte nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern auch für andere Infrastrukturen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 06:00

Hartenholm: Brand in Einfamilienhaus

Nach Angaben der Leitstelle breiteten sich in Hartenholm im Kreis Segeberg die Flammen in dem Einfamilienhaus in der Straße Schwarzeneck bis in den Dachstuhl aus. Etwa 50 Einsatzkräfte waren am Abend vor Ort, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand – die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 633,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.113 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 11.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 633,0 gestiegen (Vortag: 587,3). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 145.846. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 114.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.906. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 20:00

Vereinfachte Quarantäne-Regeln an Schulen

Die Corona-Quarantäneregeln sollen weiter vereinfacht werden. Für die Schulen gibt es jetzt schon angepasste Regeln. Wie das Bildungsministerium schreibt, sollen sich enge Kontaktpersonen einer PCR-positiv getesteten Person unverzüglich eigenständig für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben - egal, welche Virus-Variante nachgewiesen wurde. Vollständig geimpfte Kontaktpersonen müssen laut den aktuellen Vorgaben nur dann in Quarantäne, wenn bei dem Infizierten die Omikron-Variante nachgewiesen wurde. Die Quarantäne endet automatisch ohne Test nach zehn Tagen, wenn keine Symptome aufgetreten sind. In Schulen gelten lediglich die unmittelbaren Sitznachbarn als enge Kontaktpersonen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 20:00

Geflügelpest in SH: Stallpflicht im kompletten Norden des Landes

Seit dem Jahreswechsel ist im Kreis Schleswig-Flensburg vermehrt die Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Das Veterinäramt hat nun ein Aufstallungsgebot für den Kreis und die Stadt Flensburg erlassen. In acht weiteren Kreisen gilt ebenfalls eine Stallpflicht: Steinburg, Ostholstein, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg, Dithmarschen, Plön und Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 17:00

Wetter

Heute zunächst oft dichte Wolken, zu Beginn stellenweise neblig-trüb, am Morgen in den südlichen Landesteilen vereinzelt noch leichter Nieselregen, rasch auch hier trocken und neben längeren wolkigen Abschnitten Auflockerungen, regional mit Sonnenschein. Höchstwerte 5 Grad in Mölln bis 8 Grad in Niebüll. Schwacher bis mäßiger, zum Abend hin an den Küsten frischer und stark böiger westlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2022 | 08:00 Uhr