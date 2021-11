Stand: 29.11.2021 07:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" startet

Alle NDR Programme berichten bis zum 10. Dezember über die Arbeit des Kinderschutzbundes. Die Spenden der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" kommen in diesem Jahr dem Kinderschutzbund im Norden zugute. Partner der NDR Benefizaktion sind die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 06:00

224 neu gemeldete Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 224 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag bei 151,3 - nach 150,8 am Sonnabend. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Am Mittwoch war mit 954 Neuinfektionen der Höchstwert für Schleswig-Holstein an einem Tag seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 06:00

Festakt am geplanten Fehmarnbelttunnel

Zum der Beginn der Arbeiten am Ostseetunnel zwischen Deutschland und Dänemark gibt es heute einen Festakt. Erwartet werden neben Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), auch Verkehrsminister Benny Engelbrecht aus Kopenhagen. Der 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll voraussichtlich 2029 fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 06:30

Feuer in Grabau

Heute Nacht musste die Freiwillige Feuerwehr in Grabau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle brannten in dem Ort bei Schwarzenbek zunächst zwei Autos in einem Carport, die Flammen setzten dann noch ein angrenzendes Wohnhaus in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Mensch wurde leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 08:00

Corona-Patienten aus Bayern werden in SH behandelt

Fünf Corona-Intensivpatienten aus Bayern werden in Schleswig-Holstein behandelt. Die Covid-Kranken sind mit einem Spezial-Airbus der Bundeswehr transportiert worden. Am Sonntagnachmittag landete ein Spezial-Airbus mit den Covid-Patienten am Flughafen Hamburg. "Die Intensivpatienten aus Oberbayern und Schwaben wurden danach auf der Straße nach Schleswig-Holstein gebracht, wo sie im Krankenhaus weiter intensivmedizinisch betreut werden", sagte eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums. Zwei Patienten werden nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein im UKSH Lübeck und zwei weitere im UKSH Kiel behandelt. Der fünfte Patient kommt nach Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 06:00

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erfüllen Pflichtaufgaben

Die Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt halten den Kontakt zum Spitzenreiter SC Magdeburg. Kiel besiegte den SC DHfK Leipzig mit 32:28 (13:11), Flensburg die HSG Wetzlar mit 27:25 (15:12). Die TSV Hannover-Burgdorf kam zu einem 33:31 (18:14) beim TBV Lemgo Lippe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 06:00

Randalierer in Eckernförde

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Unbekannte heftig randaliert. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht zu Sonnabend sieben Autos zerkratzt. In der Nacht zu Sonntag wurden in der Innenstadt von Eckernförde Reklameschilder von der Wand gerissen, eine alte Telefonzelle zerstört - Parkbänke, Müllbehälter und Blumentöpfe umgeworfen. Die Polizei geht von einem Schaden von bis zu 10.000 Euro aus. Ob in den beiden Nächten die gleichen Randalierer unterwegs waren, muss noch geklärt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 08:00

3G-Regel gilt ab heute in Kirchen

In den Kirchen im Land gilt ab heute die 3G-Regel. Einige Gemeinden im Land setzen die 3G-Regel allerdings schon länger um, zum Beispiel die katholische Pfarrei Franz von Assisi in Kiel. Dort kontrollieren seit dem Sommer Ordner den Impf- oder Teststatus der Besucher. In anderen Pfarreien - wie zum Beispiel in Lübeck - wird noch Personal für die Kontrollen gesucht. Auch für die evangelischen Kirchen in Schleswig-Holstein gilt die 3G-Regelung, die Nordkirche empfiehlt ihren Gemeinden allerdings eine 2G Regelung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 08:00

Das Wetter: Schneeregen und etwas Sonne

Heute gibt es zunächst viele Wolken und Regen oder Schneeregen. Später lassen die Niederschläge nach, es lockert auf, zeitweise kommt die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad in Niebüll und bei 5 Grad in Kappeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.11.2021 08:00

