Lkw-Unfall: A1 bei Bad Oldesloe beidseitig gesperrt

Gegen 5 Uhr am Morgen hat ein Lkw-Fahrer auf der A1 bei Bad Oldesloe offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Mittelleitplanke durchbrochen. Nach Angaben der Leitstelle liegen auf beiden Fahrbahnen Trümmerteile, daher wurde die Autobahn zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe beidseitig gesperrt. Da aus dem Lastwagen Ameisensäure ausläuft, ist der Löschzug Gefahrengut im Einsatz. Vermutlich bleibt die Autobahn noch mehrere Stunden komplett gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.10.2021 07:00

Keine Corona-Nachweise mehr an dänischer Grenze

Bei der Einreise nach Dänemark müssen Deutsche von heute an keine Corona-Nachweise mehr vorlegen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich also nicht mehr vor der Einreise testen lassen. Ein negativer Test wird erst 24 Stunden nach Grenzübertritt verpflichtend. Seit anderthalb Monaten gelten außerdem in Dänemark keine Corona-Regeln mehr. Allerdings bleiben die Grenzkontrolle aufgrund von Terrorgefahr bestehen. Einreisende sollten gültige Ausweispapiere griffbereit haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.10.2021 07:00

Apfeld ist neuer Bürgermeister von Glückstadt

Rolf Apfeld hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Glückstadt gewonnen. Apfeld, der von der SPD, den Grünen und der Wählergemeinschaft Bürgern für Glückstadt unterstützt wird, erhielt 64,9 Prozent der Stimmen. Er löst damit die amtierende Bürgermeisterin Manja Biel ab, die von der FDP unterstützt wurde und 35,1 Prozent der Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 42 Prozent. Im ersten Wahlgang vor vier Wochen hatte kein Kandidat die erforderliche Mehrheit der Stimmen bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.10.2021 07:00

74 neue Corona-Fälle in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut RKI auf 57,6 - mit Datenstand vom 24.10. Vor einer Woche lag der Wert noch bei etwa 29. Nicht verändert hat sich mit 64 die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren. 16 lagen auf der Intensivstation, von denen wiederum elf beatmet werden mussten. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Pinneberg (81,1), am niedrigsten ist sie im Kreis Ostholstein (31,3). Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 1,68. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.10.2021 07:00

Wetter: Kaltfront Jascha hat Regen im Gepäck

Nachdem sich der örtliche Nebel aufgelöst hat, ist es zunächst freundlich und trocken mit etwas Sonnenschein. Im Laufe des Tages erreicht aber die Kaltfront Jascha Schleswig-Holstein und bringt Wolken und gebietsweise etwas Regen. Nur im Herzogtum Lauenburg und Ostholstein bleibt es bis zum Abend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 13 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.10.2021 07:00

