Ampel-Sondierungen: Midyatli hat hohe Erwartungen

Um 11 Uhr beginnen heute die Sondierungsgespräche zwischen der SPD, den Grünen und der FDP. SPD-Landeschefin und Bundesvize Serpil Midyatli sagte, sie habe hohe Erwartungen. Sie sei überzeugt, dass man gemeinsam Großes erreichen könne. Der schleswig-holsteinische Vorsitzende der Grünen, Steffen Regis, sagte, er sei guter Dinge, dass die Ampel den Herausforderungen der Realität - allem voran der Klimakrise - gerecht werden könne. Der Fraktionschef der FDP im schleswig-holsteinischen Landtag, Christopher Vogt, sagte zu den angekündigten Sondierungen: Ziel sei es, eine stabile Modernisierungskoalition für Deutschland zu gründen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

Feuer in Autowerkstatt in Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat ein Feuer eine Autowerkstatt teilweise zerstört. Laut Feuerwehr war der Brand um etwa 21 Uhr ausgebrochen. Insgesamt fünf Feuerwehrzüge waren bis Mitternacht im Einsatz und konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Teile der Werkstatt in der Kieler Straße ausbreitete. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Ursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

Herbstdeichschau auf Nordstrand

Die Halbinsel Nordstrand vor Husum (Kreis Nordfriesland) macht in diesem Jahr den Anfang: Hier prüfen die Experten des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz heute bei der ersten Herbstdeichschau des Jahres den Zustand der Schutzdeiche. Auch wenn noch einige Arbeiten anstehen: Die Küstenschützer gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Deiche in einem guten Zustand sind. Die Schutzdeiche werden in Schleswig-Holstein in jedem Frühjahr und in jedem Herbst geprüft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

DHB-Pokal: THW Kiel siegt souverän, Aus für Flensburg

Der Handball-Bundesligist und Favorit THW Kiel hatte beim Zweitligisten EHV Aue keine Mühe und gewann 38:26 (17:12). Die Zebras stehen nach dem deutlichen Sieg im Achtelfinale des DHB-Pokals. Ausgeschieden ist dagegen die SG Flensburg-Handewitt. Beim Bundesligarivalen HC Erlangen unterlag das Team von Trainer Maik Machulla mit 26:29 (12:16). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

Sondersitzung zu Regio-Kliniken

Die beiden bisherigen Standorte der Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg sollen bis 2030 an einem zentralen Standort zusammengelegt werden. Die entsprechenden Pläne hatte die Klinikleitung bereits im September vorgestellt. In einer Sondersitzung gestern Abend wollte sich der Hauptausschuss des Kreises Pinneberg ein besseres Bild dieser Pläne machen. Grundsätzlich gegen dieses Vorhaben war niemand, die Ausschussmitglieder wollen aber am Prozess beteiligt werden. Als ersten Schritt bildete der Ausschuss eine entsprechende Arbeitsgruppe, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen will. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,8

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 141 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,8 (Datenstand 6.10.). Am Vortag lag sie bei 28,0. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Stormarn mit 52,2, den niedrigsten Wert der Kreis Nordfriesland mit 9,0. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.689. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

In Schleswig-Holstein wird es am Vormittag sonnig. Bis zum Abend ziehen dann auch einige Wolken über den Himmel. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Plön und Westerhever (Kreis Nordfriesland).

