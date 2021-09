Stand: 16.09.2021 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Urteil für mutmaßlichen Rendsburger Frauenmörder erwartet

Das Kieler Landgericht will heute das Urteil gegen einen 41-Jährigen verkünden, der in Rendsburg zwei Frauen ermordet haben soll. Laut Anklage tötete der Mann im August 2018 zunächst eine 26-jährige Frau aus Geesthacht und im September 2020 eine 40-Jährige "zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier und heimtückisch". Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie anschließende Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger beantragte eine zeitlich befristete Haft und die Unterbringung in der Psychiatrie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

200.000 Euro Schaden nach Brand in Hude

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Hude (Kreis Nordfriesland) hat einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. Das Gebäude stand am Mittwochnachmittag in Vollbrand, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. "Vermutlich war ein technischer Defekt die Brandursache", sagte er. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung seien ausgerückt, um die Flammen zu löschen. Nach etwa drei Stunden war der Brand den Angaben zufolge gelöscht. Bewohner hätten sich nicht im Haus befunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 08:30

CDU-Kandidat Wadephul: Allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen

Der Spitzenkandidat zur Bundestagwahl der CDU Schleswig-Holstein, Johann Wadephul, hat sich für eine allgemeine einjährige Dienstpflicht für junge Menschen ausgesprochen. In der Sendung Zur Sache Spezial sagte er, die von CDU und CSU im Wahlprogramm enthaltenen Vorschläge reichten nicht aus. Mit Blick auf Bundeswehr und Katastrophenschutz werde mehr Geld, aber vor allem auch mehr Personal benötigt, so Wadephul. Das Hochwasser im Sommer habe es nochmal gezeigt, wie wichtig THW, Feuerwehren oder das Rote Kreuz seien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz in SH bei 40,2

Dem Land wurden am Mittwoch 230 neue Corona-Fällegemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt damit nun bei 40,2 (Datenstand 15.9.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 74.364. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 70.100 Schleswig-Holsteiner als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

Synode der Nordkirche diskutiert Rolle der Jugend in Kirchen-Gremien

Um die Zukunftsfähigkeit der Nordkirche geht es bei der Landessynode, die heute in Lübeck-Travemünde beginnt. Bis zum Sonnabend wollen die 156 Synodalen unter anderem ein Gesetz auf den Weg bringen, das die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Gremien der Kirche regeln soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 08:30

Champions League: THW Kiel erarbeitet sich Auftaktsieg

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist mit dem angestrebten Sieg in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Am MIttwochabend gelang ein 33:30 (18:15) beim belarussischen Champion HC Meschkow Brest. Es war das erste von 14 Spielen für die "Zebras" in der Gruppe A der Champions League, in welcher Aalborg Handbold, HB Montpellier und Pick Szeged (Ungarn) die stärksten Gegner für das Team von Trainer Filip Jicha sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

Ameos übernimmt Sana-Kliniken Ostholstein

Für die Sana-Kliniken in Ostholstein geht es ab Januar 2022 unter einem neuen Eigentümer weiter. Wie der Schweizer Ameos-Konzern am Mittwoch mitteilte, wird er die Kliniken Eutin, Middelburg, Oldenburg und Fehmarn übernehmen. Minderheitsgesellschafter bleibt der Kreis Ostholstein mit 5,2 Prozent der Anteile. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundeskartellamtes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

Das Wetter: Wolken und Schauer

Heute gibt es viele Wolken und gelegentlich etwas Sonnenschein. Von der Nordsee her gibt es zeit- und gebietsweise Regenschauer. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad in St. Peter-Ording und 20 Grad in Kappeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.09.2021 06:00

