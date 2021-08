Stand: 25.08.2021 06:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zugverkehr soll sich normalisieren

Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn ist zu Ende. Um 2 Uhr hat die GDL den Arbeitskampf auch in Schleswig-Holstein auslaufen lassen. Die Deutsche Bahn will nun zum Normalbetrieb zurückkehren. Der Konzern geht davon aus, dass die Züge wohl relativ schnell wieder nach Plan fahren. Pendler und Reisende sollten sich laut Bahn trotzdem vor Reisebeginn informieren, ob ihr Zug fährt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 06:00

Infektiologe Rupp: Maskenpflicht im Unterricht hinterfragen

Für Infektiologe Jan Rupp vom UKSH-Standort in Lübeck ist es in der aktuellen Corona-Lage Zeit, über die schrittweise Normalisierung des Schulbetriebs nachzudenken. Langsam könne man sich Gedanken machen, Regelungen wie zwei Corona-Tests pro Woche und die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen, so Rupp. "Wir können nicht erwarten, dass die Kinder im sozialen Leben weiterhin beschränkt bleiben, weil wir Infektionen im Erwachsenenalter verhindern wollen", sagte Rupp. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 08:00

Landtag berät über Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Zu Beginn seiner dreitägigen Beratungen befasst sich der Landtag heute mit der geplanten Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Zunächst stehen zur Erstaufnahme nach Angaben der Landesregierung 100 Plätze in Bad Segeberg zur Verfügung. Diskussionen gibt es über langfristige Kriterien für die Aufnahme von Menschen aus dem Land. Thema ist im Parlament zudem der Katastrophenschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 08:00

Inzidenzwert soll nicht mehr alleiniges Maß sein

Der Inzidenzwert soll in Schleswig-Holstein nicht mehr allein über die Corona-Maßnahmen entscheiden. Laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wird eine entsprechende Änderung vorbereitet. Demnach soll auch berücksichtigt werden, wie viele Menschen im Krankenhaus behandelt werden und wie viele von ihnen auf der Intensivstation liegen. Angesichts der Impfquote komme man um eine Änderung nicht herum, so Garg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht angestiegen. Nachdem die Inzidenz bei 48,1 lag, kletterte sie am Dienstag auf 48,9. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 305 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäusern werden derzeit 68 Covid-19-Patienten behandelt, sieben weniger als am Montag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 08:00

Erntehelfer erheben schwere Vorwürfe gegen Spargelhof im Kreis Segeberg

Die Erntehelfer durften den Betrieb in Wiemersdorf während der Erntezeit nach eigenen Angaben nicht verlassen, außerdem sollen den rumänischen Arbeitern dort abgelaufene Lebensmittel in einem Laden auf dem Hof angeboten worden sein. Die Anwältin des Bauern weist die Vorwürfe zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 06:00

Das Wetter: Wolken ziehen auf

Nach etwas Frühnebel ziehen viele Wolken auf. Es gibt Schauer und Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad in Brunsbüttel und 19 Grad in Eggebek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.08.2021 06:00

