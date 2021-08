Stand: 15.08.2021 10:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-SPD verkündet Entscheidung über Spitzenkandidatur

Die Vorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD, Serpil Midyatli, gibt heute Nachmittag offiziell bekannt, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2022 führen soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der ehemalige Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller diese Rolle übernehmen. Zunächst galt die Landes- und Fraktionsvorsitzende Midyatli selbst als Favoritin. Der 48 Jahre alte Losse-Müller war erst im vergangenen Jahr von den Grünen zur SPD gewechselt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.08.2021 10:00

Feuer in Lübeck - Bahnverkehr zeitweise unterbrochen

In der Nacht zu Sonntag hat ein Feuer eine rund 800 Quadratmeter große Lagerhalle in Lübeck zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sie weitere Lagerhallen in der Straße "Am Güterbahnhof" vor den Flammen schützen. Der Bahnverkehr des angrenzenden Hauptbahnhofs Lübeck musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich eingestellt werden. Seit dem Morgen läuft der Zugverkehr aber wieder. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.08.2021 09:00

Corona in SH: Inzidenz nähert sich den Wert 50

Binnen 24 Stunden sind 177 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 14.8.). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,7 (Vortag: 47,7). Am Sonnabend vor einer Woche lag sie noch bei 41,4. Aktuell werden 40 Menschen im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.08.2021 08:00

Kieler Hurricanes unterliegen den Cologne Crocodiles

Den American Footballern der Kiel Baltic Hurricanes ist die Revanche gegen die Cologne Crocodiles für die 13:49-Hinspielniederlage missglückt. Am Samstagabend musste sich das Team von Cheftrainer Timo Zorn den Rheinländern im zweiten Duell mit 35:40 (7:14/14:6/0:6/14:14) erneut geschlagen geben - es war die fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel. Die Punkte für die Kieler erzielten Arvid Lippels (12), Joe Germinerio, Weston Carr, Benedikt Englmann (alle 6) und Marlin Precht (5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.08.2021 08:00

CDU-Landesparteitag: Günther bleibt Landeschef der Nord-CDU

Ministerpräsident Daniel Günther bleibt Landeschef der Nord-CDU. Auf ihrem Parteitag in Neumünster wählten die mehr als 200 Delegierten den 48-Jährigen am Sonnabend mit 83,77 Prozent der Stimmen. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Günthers Stellvertreter: Die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow, Landtagsfraktionschef Tobias Koch, Bildungsministerin Karin Prien und der Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.08.2021 07:00

Wetter: Teilweise bewölkt und einige Schauer

Heute gibt es einen Mix aus aufgelockerten und dichten Wolken. Bis zum Vormittag gebietsweise etwas Regen. In einigen Regionen des Landes sind trockene Phasen mit gelegentlichem Sonnenschein möglich. Am Nachmittag und am Abend kann es Gewitter geben. Höchstwerte 19 Grad in Bredstedt bis 24 Grad in Trittau. Abendtemperatur um 18 Uhr: 18 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Geesthacht. In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt mit Schauern oder auch zeitweiligen Regenfällen und einzelnen Gewittern. Tiefstwerte 16 Grad auf Fehmarn bis 14 Grad in Neumünster.

