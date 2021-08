Stand: 11.08.2021 08:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstreik in SH: Nur auf drei Linien fahren Züge

Wegen eines Streiks der Lokführergewerkschaft GDL fallen in Schleswig-Holstein heute fast alle Züge der Deutschen Bahn aus. Lediglich auf drei Strecken gibt es ein Notangebot: Von Kiel, Flensburg und Lübeck nach Hamburg und zwischen Husum und Westerland rollen Züge. Auch die Hamburger S-Bahn ist betroffen - hier will die Bahn versuchen, die Linien S1, S21 und S3 im 20-Minuten-Takt fahren zu lassen. Alle anderen S-Bahnen fahren nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 46,4

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Am Dienstag wurden innerhalb eines Tages 282 neue Fälle gemeldet, deutlich mehr als am Vortag (172) und am Dienstag vor einer Woche (209). Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte laut Daten der Landesmeldestelle damit weiter: auf 46,4 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte sie bei 27,5 gelegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat Flensburg mit 90,9, gefolgt von Kiel mit 85,9 und Neumünster mit 79,8. Die niedrigsten Werte haben die Kreise Ostholstein (19,9), Schleswig-Flensburg (26,3) und Rendsburg-Eckernförde (28,8). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 06:00

Segebergs Landrat kritisiert Pöbeleien gegen Mitarbeiter

Segebergs Landrat Jan Peter Schröder kritisiert in einem offenen Brief Pöbeleien und Beleidigungen von Kreis-Mitarbeitenden im Infektionsschutz. In den vergangenen Woche hätten verbale Angriffe weiter zugenommen und seien nicht hinnehmbar, so Schröder. Vor allem wenn sie Menschen mitteilen, dass Sie sich in Quarantäne begeben müssen, müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Infektionsschutz eine Menge aushalten, so eine Kreissprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 08:00

Feuer zerstört Haus und Stall in Kleve im Kreis Steinburg

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Kleve im Kreis Steinburg sind in der Nacht das Wohnhaus und eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen komplett niedergebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich die Bewohner vorher in Sicherheit bringen. Als kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Lagerhalle bereits voll in Flammen. Mehr als 80 Einsatzkräfte von sechs Wehren waren die ganze Nacht im Einsatz. Sachschaden oder Ursache des Brandes sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 08:00

Wegen Corona-Impfungen: Drohung gegen Schulpersonal in Altenholz

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) laut "Kieler Nachrichten" nach einem anomymen Mordaufruf über eine Chatgruppe beim Messergerdienst Telegram. Dieser richtet sich offenbar gegen die Maskenpflicht und die geplanten Impfungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 08:00

Wetter

Heute in den Frühstunden teils wolkig, teils freundlich und vereinzelte Schauer. Tagsüber Wechsel von Sonne und Quellwolken, neben langen trockenen Abschnitten auch vereinzelt Schauer. Am Abend allgemein Bewölkungsrückgang, dann vielfach heiter und verbreitet trocken. Höchstwerte 20 bis 21 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, sonst recht einheitlich 22 Grad in Flensburg bis 23 Grad in Büchen. Schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer westlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.08.2021 06:00

