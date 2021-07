Stand: 18.07.2021 10:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Entschärfung von vier Fliegerbomben in Bad Oldesloe

Heute werden in Bad Oldesloe gleich vier Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Deshalb müssen nach Angaben der Polizei und der Stadt Bad Oldesloe rund 2.800 Menschen bis 11 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen ist nach Angaben der Stadt das Wohngebiet westlich des Bahnhofs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.07.2021 10:00

Hochwasser: Günther ruft zu Solidarität auf

Angesichts der Hochwasser-Situation in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pflaz hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betont, Bund und Länder müssten die Hochwasserfolgen gemeinsam bewältigen. Es brauche jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung, um den Menschen in den betroffenen Regionen schnell und unbürokratisch zu helfen. Schleswig-Holstein sei bereit, sich solidarisch an einem solchen Fonds zu beteiligen. Mit Blick auf die zunehmenden Starkregen- und Hitzeereignisse forderte er weltweit mehr Tempo beim Klimaschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.07.2021 10:00

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden steigt auf 7,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonnabend leicht gestiegen - auf 7,9. Am Freitag lag der Wert noch bei 7,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 17.7.) gab es landesweit 32 Neuinfektionen, am Freitag waren es 56. Am Sonnabend vor einer Woche waren 21 neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.07.2021 10:00

Brände auf mehreren Feldern

Mehrere brennende Felder haben die Feuerwehr am Sonnabend vor allem im Süden von Schleswig-Holstein auf Trab gehalten. Nach Angaben der Leitstelle gab es gestern gleich 16 sogenannte Flächenbrände – zum Beispiel in Sierksdorf, Schönwalde und Bad Malente. Bei Siek geriet außerdem ein Mähdrescher in Brand. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.07.2021 10:00

Das Wetter: Sonne und Nordwestwind

Heute gibt es früh in einigen Orten zähere Hochnebelfelder. Später wird es zunehmend freundlich und trocken mit Sonne, daneben gibt es auch einige Quellwolken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad auf Sylt, 22 Grad in Schleswig und 24 Grad in Grambek. Der Wind weht mäßig, an der See gibt es auch auch frischen Nordwestwind mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.07.2021 10:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2021 | 11:00 Uhr