Millionen-Zuschuss für die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems

Die Werft ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel erhält heute einen Millionenbescheid vom Bundeswirtschaftsministerium in Höhe von 25 Millionen Euro. Mit dem Geld soll der Bau einer Unterwasser-Drohne finanziert werden, die völlig autonom unzugängliche Seegebiete erkunden kann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 08:00

Abschied von 3G: Vodafone und Telekom schalten UMTS-Netz in SH ab

Mit alten Handys wie dem iPhone 4 oder dem Samsung Galaxy S2 kann bald kein mobiles Internet mehr genutzt werden. In der Nacht zu Donnerstag will die Telekom ihre letzten 3G-Signale abschalten, Vodafone im Laufe der kommenden Woche und auch bei O2 läuft der Standard allmählich aus. Fast alle Handys, die in den letzten sechs Jahren verkauft wurden, benutzen den Nachfolgestandard 4G. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 09:10

Tödlicher Unfall auf der B208 bei Mustin

Ein 50-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend kurz vor Mustin (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Mann starb noch am Unfallort. Ein anderer Mann und ein fünfjähriges Kind kamen schwer verletzt per Rettungshubschrauber in die Lübecker Uniklinik. Die B208 war zwischen Mustin und Zieten bis in den Abend hinein gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 06:30

Corona in SH: Inzidenz weiter bei 3,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert und liegt den vierten Tag in Folge bei 3,3 (Datenstand 28.6.). Alle Regionen in SH liegen unter dem Wert von 10. Insgesamt wurden 18 neue Corona-Infektionen gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 einen neuen Todesfall - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.621. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 07:00

Corona in SH: Impfungen ohne Termin

In Kiel, Husum, Neumünster und Lübeck können noch bis Mittwoch Impfwillige ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten. Die Impfdosen stammen aus einer Lieferung aus Dänemark von Anfang Mai. Mit Wartezeiten muss bei den Aktionen gerechnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 07:00

Reiserückkehrer: Garg will keine schärferen Corona-Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus fordert Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), dass die aktuellen Maßnahmen stringent umgesetzt werden. Er sieht Deutschland besser aufgestellt als im Sommer vergangenen Jahres. Es gebe inzwischen bundeseinheitliche Regeln für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 06:00

Wetter: Erst freundlich, dann Gewitter und Starkregen

Heute ist es zunächst von der Nordsee und Elbe her teils noch freundlich. Dann ziehen immer mehr Wolken auf und es kann schauerartige Regenfälle und Gewitter geben. Höchstwerte: 20 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.06.2021 06:00

