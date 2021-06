Stand: 02.06.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 18,0. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 1.6.). Am Vortag hatte diese Zahl bei 17,0 gelegen. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich um 81 auf 63.176. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gab es bisher 1.595 Todesfälle.

Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt gegen Testzentrum-Betreiber

In Lübeck gibt es möglicherweise einen weiteren Betrugsfall in einem Corona-Testzentrum. Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht, dass falsch abgerechnet wurde. Details könne sie noch nicht nennen, erklärte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Nur soviel ist bekannt: Gegen den Betreiber besteht der Verdacht, dass er offenbar mehr Tests abgerechnet hat, als tatsächlich durchgeführt worden sind.

Mehr Fluglärm über Norderstedt

Menschen in Norderstedt müssen sich auf mehr Fluglärm einstellen. Denn von heute an bis zum kommenden Mittwoch starten und landen alle Flugzeuge über die Landebahn Norderstedt/ Alsterdorf. Der Grund: Die andere Landebahn wird laut Hamburg Airport gewartet. Wenn das in einer Woche fertig ist, wird gewechselt: Dann starten und landen alle Flugzeuge über die Landebahn Niendorf/ Langenhorn - und über Norderstedt herrscht eine Woche lang Ruhe.

Registrierung für Corona-Impftermine ab Donnerstag möglich

Angehörige der ersten drei Priorisierungsgruppen können sich ab Donnerstag um 9 Uhr für Impftermine in Corona-Impfzentren ihrer Wahl in Schleswig-Holstein anmelden. Sie sollen später bei Verfügbarkeit eines Termins automatisch einen freien Termin zugewiesen bekommen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Sollte der Andrang auf der Webseite impfen-sh.de zu hoch sein, wird nach Ministeriumsangaben wieder eine Warteschlange eingeschaltet, die automatisch auf die Website leitet, wenn das Aufkommen es zulässt.

Plädoyers im Methadon-Verfahren gegen Husumer Arzt erwartet

Im Prozess um Handel mit Betäubungsmitteln gegen einen Arzt aus Husum sollen am Mittwoch (10.00 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Flensburg wirft dem Mediziner unter anderem vor, seinen Patienten die Ersatzdroge Methadon und andere Betäubungsmittel verkauft oder verschrieben zu haben, ohne dass eine entsprechende medizinische Indikation vorgelegen habe. Zudem soll er Behandlungen falsch abgerechnet haben. Der Kassenärztlichen Vereinigung soll ein Schaden in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro entstanden sein.

Wetter

Heute neben oft längerem Sonnenschein auch Durchzug von teils dichten Wolkenfeldern und Quellwolken, dabei einzelne Schauer oder am Nachmittag und Abend auch Gewitter möglich. Teilweise aber auch durchweg trocken. Höchstwerte 15 Grad in Burg auf Fehmarn, 20 Grad in Hohenwestedt bis 23 Grad in Lauenburg. Zeitweise mäßiger, an der See und in den nördlichen Landesteilen teils frischer Ost- bis Südostwind mit starken Böen.

