Stand: 28.05.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfen für Kinder und Jugendliche soll bald möglich sein

Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein sollen sich ab dem 7. Juni gegen Corona impfen lassen können. Das ist ein Ergebnis des Impfgipfels gestern zwischen Bund und Ländern. Voraussetzung: Der vorgesehene Impfstoff von Biontech wird von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA für Kinder und Jugendliche zugelassen. Die Entscheidung fällt heute. Dies müsse man nun zunächst noch abwarten, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Zudem sei der Schulbesuch unabhängig davon, ob Kinder geimpft seien oder nicht, so Günther weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 20:00

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 20,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag weiter gesunken - auf 20,5. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 21,8 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche bei 30,3. Innerhalb eines Tages kamen 74 neu gemeldete Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein hinzu, eine Woche zuvor waren es 115. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge weiter bei 1.586. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.05.2021 06:00

Corona-Lockerungen: Erleichterung bei der Kultur

Die Kulturschaffenden im Land haben erleichtert auf die angekündigten Lockerungen in der Veranstaltungsbranche reagiert. Sie seien das Ergebnis intensiver Gespräche mit der Landesregierung, erklärte der Intendant des Schleswig-Holstein-Musikfestivals, Christian Kuhnt. Ähnlich sieht das Hartmut Schröder vom Landesmusikrat: Dass nun Chöre wieder proben dürfen, stimme ihn optimistisch. Der Vorstand des Kinoverbundes Schleswig-Holstein, Ralf Thomsen, kündigte an, dass nicht alle Kinos schon am Montag wieder öffnen können, weil die Filme aus dem Verleih nicht so schnell verfügbar seien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.05.2021 06:00

Panzer im Keller: Heikendorfer vor Gericht

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 84-Jährigen, der einen Panzer im Keller seiner Villa in Heikendorf (Kreis Plön) stehen hatte. Weltweit hatten die Medien damals vor sechs Jahren darüber berichtet. Außerdem beschlagnahmten Polizisten neben Kleinwaffen auch einen Torpedo, eine Flugabwehrkanone und einen Granatwerfer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.05.2021 07:00

Flensburg patzt, Kiel kommt der Titelverteidigung näher

Der THW Kiel ist der Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga näher gekommen. Die "Zebras" gewannen mit 33:26 (18:14) beim SC DHfK Leipzig. Die SG Flensburg-Handewitt spielte 26:26 (11:16) gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das hat zur Folge, dass die Kieler nun einen Minuspunkt weniger auf dem Konto haben als die SG. Der THW liegt bei einem mehr ausgetragenen Spiel jetzt mit 57:5 Punkten vorn, Flensburg folgt mit 54:6 Zählern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 20:00



Wetter: Sonne, Wolken und ein paar Schauer

Vielerorts startet der Tag heute sonnig in Schleswig-Holstein. Doch im Laufe des Tages zeigen sich auch immer wieder Wolken. Ab und zu regnet es und der Wind weht teilweise böig. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Rendsburg, Todesfelde (Kreis Segeberg) und Preetz (Kreis Plön).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2021 | 06:00 Uhr