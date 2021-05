Stand: 25.05.2021 06:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz bei 29,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Pfingstmontag laut Landesmeldestelle auf 29,9 gesunken. Am Vortag hatte die Zahl bei 30,3 gelegen, am Montag vergangener Woche bei 33,3. Innerhalb eines Tages kamen 80 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind die Städte Kiel (44,6) und Lübeck (43,0). Am niedrigsten sind die Werte immer noch in Flensburg (6,7) und im Kreis Schleswig-Flensburg (7,5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 06:00

Gelting: Viele Tiere sterben bei Feuer auf Bauernhof

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) sind Sonntagnachmittag zwei Hallen komplett ausgebrannt. Der Eigentümer hielt nach Angaben der Polizei 200 Sauen und 1.000 Ferkel auf dem Hof - etliche Tiere verbrannten. Helfer von mehreren Feuerwehren waren im Einsatz um die Flammen zu löschen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 850.000 Euro. Brandursache ist laut Polizei offenbar ein technischer Defekt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 06:00

Tourismus-Regionen mit Pfingstwochenende zufrieden

Am Pfingstwochenende war es voll in den Urlaubsregionen Schleswig-Holsteins, aber nur selten überlaufen. Eine gute Buchungslage gab es dabei nicht nur an der Nord- und Ostsee, auch in der Holsteinischen Schweiz waren fast alle Betten belegt. Einigen Touristen war allerdings nicht bekannt, dass auch die Ausflugsschiffe auf den Seen nur geimpfte, genesene oder getestete Personen mitnehmen dürfen. Ohne Nachweis mussten sie auf die Bootstour verzichten. Laut Polizei gab es im ganzen Land keine gravierenden Verstöße gegen die Corona-Regeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 06:00

Weiter Kopf-an-Kopf-Rennen um Meisterschaft in der Handball Bundesliga

Die SG Flensburg Handewitt und auch der THW Kiel haben ihre Spiele am Sonntag gewonnen. Kiel setzte sich in Lemgo mit 30:25 durch, Verfolger Flensburg bezwang Melsungen mit 36:20. Mit 55:5 Punkten liegt Kiel vor Flensburg (53:5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 06:00

Vollelektrische Fähre MS "Düsternbrook" wird in Kiel getauft

Eine Fähre mit Elektroantrieb wird heute in Kiel getauft. Die MS "Düsternbrook" sei das erste vollelektrische Schiff in der Landeshauptstadt, teilte die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mit. Die knapp 25 Meter lange Fähre wird auf der sogenannten Schwentinelinie F2 eingesetzt. Die Ladeinfrastruktur für die Batterien wurde an den Fähranlegern Bahnhofsbrücke Kiel und Dietrichsdorf eingerichtet. Bis zu 140 Fahrgäste und 60 Fahrräder können an Bord. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wird bei der Taufe auf dem Fähranleger Reventlou ein Grußwort sprechen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 08:30

Wetter

Heute viele Wolken und immer wieder schauerartige oder länger anhaltende, sowie teils kräftige Regenfälle und vereinzelte Gewitter, zwischendurch nur wenig Sonnenschein. Wieder kühl: Maximal 12 Grad in Meldorf bis 14 Grad in Timmendorfer Strand. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Südwest- bis Westwind, bei Gewittern stürmische Böen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 06:00

