Modellregion Büsum geht an den Start

Nach der Schleiregion mit Eckernförde, dem Kreis Nordfriesland und der inneren Lübecker Bucht startet heute das 4. Tourismus-Modellproiekt in Schleswig-Holstein. Von heute an sind auch in Büsum wieder Übernachtungen und Restaurantbesuche möglich. Laut Tourismuschef Olaf Raffel haben sich rund 600 Betriebe angemeldet, unter anderen Restaurants, Campingplätze und Hotels. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 50,8

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (9.5.) 115 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Aktuell liegen 50 Patienten mit einer Covid-19-Infektion auf den Intensivstationen des Landes. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 50,8. Am Vortag lag dieser Wert bei 50,0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 06:00

Stichwahl in Neumünster zwischen Bergmann und Tauras

Das Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Neumünster geht in eine neue Runde. Keiner der fünf Kandidaten hat die nötige absolute Mehrheiterreicht. Die meisten Stimmen erhielt laut Stadt Neumünster Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU), der auf 40,6 Prozent kam. Die zweitmeisten Stimmen holte Tobias Bergmann (SPD) mit 26,9 Prozent. Wer von den beiden die Verwaltung leiten wird, entscheiden die Wähler am 30. Mai bei einer Stichwahl. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 06:00

Corona: Von heute an gilt die "Bundes-Notbremse" in Neumünster

Die sogenannte "Bundes-Notbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt von heute an in Neumünster. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag bei 107,2. Die Notbremse gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 06:00

Offizieler Startschuss für die S-Bahn-Line 4

Heute startet offiziell der Bau der S-Bahn-Linie 4. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sind zum Baustart dabei. Geplant ist laut Deutscher Bahn zwischen Hamburg-Hasselbrook und Ahrensburg neben der bestehenden Bahn-Strecke zwei weitere Gleise zu bauen. Im anschließenden Abschnitt bis Ahrensburg-Gartenholz soll ein weiteres dazu kommen. 2027 soll die gesamte Strecke fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 08:00

Das Wetter: Heiter, wolkig und Gewitter

Heute ist es mal heiter, mal wolkig. Später kommen Schauer, örtlich auch Gewitter dazu. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Pellworm und bei 25 Grad am Elbe-Lübeck-Kanal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 06:00

