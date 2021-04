Stand: 18.04.2021 12:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie

1.475 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein an oder in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Bei einer bundesweiten Gedenkfeier wird der Verstorbenen an diesem Wochenende gedacht. Alle Bürger sind dazu aufgerufen, zum Gedenken eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 08:00

Bürger stimmen über Hotel auf Fehmarn ab

Gut einen Monat nach der Bürgermeisterwahl sind die Menschen auf Fehmarn wieder dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 11.570 Insulaner sind gefragt, ob sie für und gegen den umstrittenen Hotel-Neubau am Meeschendorfer Strand im Norden der Insel sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 09:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 73,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter minimal gesunken. Am Sonnabend lag sie laut Landesregierung bei 73,2 - nach 73,5 am Tag zuvor. Für das Land wurden demnach 352 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 08:00

Vollsperrung auf A1 bis Montagfrüh

Für alle Autofahrer und Anwohner im Kreis Stormarn am Rand von Hamburg heißt es am Wochenende: starke Nerven und mehr Zeit einplanen. Denn wegen Brückenbauarbeiten wird die A1 zwischen Hamburg-Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost bis Montagfrüh für 55 Stunden gesperrt. Grund: Es soll eine Brücke in Billstedt abgerissen werden. Autofahrer werden ab dem Kreuz Hamburg-Ost über A 24 und die Hamburger Innenstadt zur nächsten Anschlussstelle geleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 08:30

Wetter: leicht wechselhaft, größtenteils freundlich

Heute Nachmittag gibt es vor allem nach Dithmarschen und Nordfriesland hin anfangs noch oft Sonnenschein, von Osten her wird es wolkiger. Meist bleibt es trocken. Zum Abend hin kann es von der Lübecker Bucht bis Lauenburg Regenschauer geben. Höchstwerte: Maximal 9 Grad in Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) bis 15 Grad in Wacken (Kreis Steinburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.04.2021 08:00

