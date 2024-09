Neuer Kommandeur für Heimatschutz im Norden ernannt Stand: 17.09.2024 16:29 Uhr Die Bundeswehr stellt den Heimatschutz im Norden neu auf. Die Kompanien sollen als Regiment zusammengefasst und deutlich aufgestockt werden. Kommandeur wird ein Lübecker Strafverteidiger.

Frank-Eckhard Brand, bekannt als Strafverteidiger in Lübeck, stellt sich einer neuen Herausforderung: Er übernimmt das Kommando des neu aufgestellten Heimatschutzregiments 4 der Bundeswehr. Brand, der als Pflichtverteidiger regelmäßig komplexe Fälle vor dem Landgericht bearbeitet, ist seit Jahrzehnten auch als Reservist aktiv und hat inzwischen den Rang eines Obersts erreicht. Seine "zweite Heimat" ist nach eigener Aussage die Rettberg-Kaserne in Eutin (Kreis Ostholstein).

Zusammenfassung der Reservisten in Norddeutschland

Das Heimatschutzregiment 4 umfasst Reservisten aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Der Sitz des Regiments ist in Alt Duvenstedt bei Rendsburg. Am Dienstagnachmittag findet in Schwerin der feierliche Aufstellungsappell statt. Brand wird das Kommando über rund 1.000 Soldaten und Soldatinnen übernehmen - allerdings sind noch zahlreiche Reservistenposten unbesetzt.

