A7: Doch keine Sperrung zwischen Rendsburg und Owschlag am Wochenende Stand: 17.09.2024 12:20 Uhr

Den einen oder anderen Autofahrer wird es vielleicht freuen: Auf der A7 gibt es das ganze Wochenende in Höhe der Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in beide Richtungen grundsätzlich freie Fahrt. Laut Autobahn GmbH liegt die kurzfristige Absage der umfangreichen Sperrung an gleich mehreren krankheitsbedingten Ausfällen. Wörtlich heißt es: "Aufgrund der Personalausfälle fehlen die erforderlichen Kolonnen für das Wochenende und das geplante Bausoll kann nicht umgesetzt werden. Aktuell läuft bereits die Abstimmung und Koordinierung mit allen Beteiligten für einen Ersatztermin."

Sperrung und Ausweichrouten nun an einem neuen Termin

Eigentlich sollte die A7 Richtung Norden von Freitag (20. September) ab 21 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Owschlag gesperrt werden. Die Sperrung sollte bis Montagmorgen um 5 Uhr andauern. Autofahrer sollten ab der Anschlussstelle Neumünster-Nord über die L328 und B77 zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel ausweichen und dort wieder auf die A7 in Richtung Norden auffahren. Die Sperrung wird also später stattfinden - die Ausweichrouten werden dann vermutlich dieselben sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde