Corona in SH: Flensburg wieder unter 100er-Inzidenz

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (1.4.) 358 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Segeberg und Pinneberg und das Herzogtum Lauenburg liegen über der 100er-Inzidenz. Die Inzidenz in Flensburg ist wieder etwas unter 100 gesunken- auf 96,5. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken - auf 73,9. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 50.345. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2021 10:00

Knochenfund in Drage

Spaziergänger haben am Elbstrand bei Drage (Niedersachsen) menschliche Knochenteile gefunden. Laut Polizei könnten sie im Zusammenhang mit einem sechs Jahre alten Vermisstenfall stehen - den der Familie Schulze. Im Sommer 2015 verschwanden eine 43-jährige Frau und ihre 12-jährige Tochter in der Elbmarsch - ein paar Tage später entdecken Zeugen die Leiche des Vater in der Elbe bei Lauenburg. Von Frau und Tochter fehlt seit dem jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann erst Frau und Kind und dann sich selbst umgebracht hat. Ob die nun am Elbstrand gefundenen Knochen tatsächlich zur vermissten Mutter oder ihrer Tochter gehören, soll eine DNA-Analyse ergeben. Ein Ergebnis gibt es aber laut Polizei wegen der Osterfeiertage voraussichtlich erst Mitte nächster Woche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2021 10:00

Chlorgasunfall in Sankt Peter-Ording verhindert

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag in Sankt Peter-Ording einen Chlorgasunfall verhindert. Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehr in ein großes Hotel am Strand gerufen. Im Schwimmbad des Hotels gab es ein Leck in der Dosierungsanlage der Schwefelsäure. Die Flüssigkeit tropfte in die darunter gelagerte Chlorlauge. Das gefährliche Chemikalien-Gemisch drohte überzulaufen. Die Einsatzkräfte vom Löschzug Gefahrengut klemmten daraufhin die kaputte Leitung ab und sicherten die Flüssigkeit. Verletzt wurde nach Angaben des Wehrführers niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 20:00

Das Wetter: Sonne und Wolken

Heute wird es nach örtlichem Nebel anfangs mitunter noch freundlich. Es folgen aber teils dichte Wolkenfeldern und örtlicher Schauer. Im Laufe des Nachmittags gibt es dann aber von Nordfriesland und Angeln her vermehrt sonnige Abschnitte mit maximal 8 Grad in Heide und bis 10 Grad in Kappeln. Abendtemperatur um 18 Uhr: 7 Graf in Büsum und bis 9 Grad in Bad Schwartau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2021 06:00

